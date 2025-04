V prometni nesreči umrl nekdanji nogometaš Hrvaške, star je bil 39 let

Okoli 20.15 se je na Turanjski obvoznici v Karlovcu zgodila huda prometna nesreča. Dve osebi sta umrli, tri pa so s vozili nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico. Med smrtnimi žrtvami je tudi Nikola Pokrivač (39), nekdanji hrvaški nogometni reprezentant, ki je v svoji karieri igral za Dinamo, Monaco, Varteks, Slaven Belupo, Inter, Reko ... Za hrvaško A-reprezentanco je odigral 15 tekem in je bil udeleženec evropskega prvenstva leta 2008 v Avstriji in Švici.

Pokrivač se je vračal s treninga, saj je igral za nižjeligaški klub Vojnić. Žal je kmalu zatem prišlo do tragedije. V prometni nesreči so bila udeležena štiri osebna vozila. Policija je napovedala, da bo ogled kraja nesreče opravila namestnica državnega tožilstva, pišejo hrvaški mediji.

Za seboj je pustil 11-letno hčerko Niko. Po neuradnih informacijah sta bila v avtomobilu s Pokrivačem tudi Tin Džaferović in Josip Mohač, ki sta huje poškodovana in prepeljana v Splošno bolnišnico Karlovac, ter vratar NK Vojnić Franjo Berišić, ki je utrpel lažje poškodbe. Ogled kraja nesreče še vedno poteka. Neuradni vzrok nesreče naj bi bila neprilagojena hitrost. Druga oseba, ki je v nesreči umrla, je bila v avtomobilu, s katerim so trčili.