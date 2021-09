V Portorožu žogice skačejo

Tihe želje portoroških prirediteljev teniškega turnirja serije 250 o sanjskem slovenskem četrtfinalu so postale že glasne. Prvi korak in obenem najpomembnejši je naredila Kaja Juvan, ki je v dveh nizih s 6:3, 6:4 izločila prvopostavljeno Hrvatico Petro Martić. Večerni termin je pripadel najboljši Slovenki Tamari Zidanšek, ki ni imela težav z Italijanko Cristiano Ferrando in jo premagala s 6:1, 6:1.



Dvajsetletna Ljubljančanka Juvanova, 103. na lestvici WTA, je bila v odločilnih trenutkih izenačenega dvoboja proti 43. na svetu Martićevi bolj zbrana in natančna. Drugi servisi so bili njeno močno orožje pod žgočim soncem. »Pomembno je bilo, da sem bila stabilna v igri in pri servisu. V težkih trenutkih sem zdržala pritiske in zbrano igrala točko za točko,« je čustveno opisala zmagovalni recept.



Njena tekmica v osmini finala bo danes 45. na svetovni lestvici, Srbkinja Aleksandra Krunić. Triindvajsetletna Konjičanka Zidanškova je proti 26-letni Italijanki Ferrandovi, 318. na lestvici, opravila nekoliko lažji trening. Z močnejšimi in natančnejšimi udarci ter raznolikimi poskusi, med katerimi so bili najbolj spektakularni skrajšani, si je okrepila samozavest na podlagi, ki ji, kot je priznala, zelo ustreza.



»Se navajam, je trda in posebna. Žogice skačejo. Je podobna peščeni, kar mi ustreza,« je razkrila petopostavljena igralka, ki bi jo v osmini finala morala čakati Ukrajinka Angelina Kalinina, a je slednja nastop odpovedala zaradi poškodbe.



