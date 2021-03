V Podgorici za dvoboj z Monacom

V prejšnji sezoni so se košarkarji Cedevite Olimpije poslovili od evropskega pokala že 18. decembra, še preden je koronavirus utegnil predčasno končati tekmovanje. V desetih nastopih so dosegli le štiri zmage in pristali na zadnjem mestu v svoji skupini. V minulih petih mesecih so izjemno napredovali, saj so v 15 evropskih nastopih klonili le petkrat in prikazali več bolj privlačnih predstav. Toda glavna naloga je pred njimi. Da bi lahko dali goli statistiki in subjektivnim vtisom pravo težo ter se uvrstili v četrtfinale, morajo drevi ob 19. uri premagati Budućnost ali izgubiti z manj kot tremi točkami razlike v rednem delu dvoboja.



Ljubljančani so pred poldrugim mesecem že dvakrat ugnali Budućnost, obakrat v Stožicah: za točke lige ABA s 95:84, v evropskem pokalu s 74:71 (Perry in Murić po 16, Jones 14, Blažič 10; Della Valle in Reed po 11, Cobbs in Mitrović po 10). Razlogov za samozavest jim torej ne bi smelo primanjkovati, še posebno ker so odtlej dodatno dvignili svojo formo. Hkrati imajo nekaj rezerve v Jaki Blažiču, vodilnem strelcu evropskega pokala s povprečjem 19,2 točke, ki je v tej sezoni igral na 32 uradnih klubskih tekmah in le trikrat dosegel enomestno število točk; dvakrat v ligi ABA in proti Nanterru na evropski sceni.



Ob vsem spoštovanju do kakovostnega tekmeca se zato Cedeviti Olimpiji ni treba vnaprej bati nastopa v prazni dvorani Morača. V njej je Budućnost dobila le eno od zadnjih petih evropskih tekem, medtem ko je dosedanja bera stožiške zasedbe na gostovanjih dokaj solidna: tri zmage in štirje porazi.

Golemac: Pripravljeni smo!

Kot vse kaže, bo v Podgorici odločala dneva forma, Jurica Golemac pa se kot vsi trenerji na svetu vendarle oklepa reka, da je previdnost mati modrosti: »Po težkem porazu proti Virtusu smo se pobrali, pri čemer nam je pomagala sobotna zmaga v Čačku. Skrivnosti med nami in Budućnostjo ni, saj se bosta moštvi pomerili že četrtič v sezoni. Enkrat smo se namreč udarili tudi v pripravljalnem obdobju. Črnogorska ekipa je vmes zamenjala glavnega trenerja in od prihoda Dejana Milojevića igra hitreje, njene akcije so bolj preproste in spodbujajo ustvarjalnost. Pripravljeni smo in odločilno tekmo pričakujemo samozavestno. Naredili bomo vse, da bi se prebili v četrtfinale.«



Pred zadnjim kolom drugega dela evropskega pokala so sicer znana imena le treh četrtfinalistov, za preostalih pet mest je v igri enajst kandidatov. Med elitno osmerico so se uvrstili v tej evropski sezoni nepremagani bolonjski Virtus, Unics Kazan, ki je neporažen v top 16, in Monaco. Slednji bo tekmec zmagovalca drevišnjega dvoboja v Podgorici, med 23. in 31. t. m. se bo z njim pomeril do dveh zmag.



Para zadnjega kola v skupini G, danes: Budućnost – Cedevita Olimpija (19), Virtus Bologna – Bourg (20.30); vrstni red: Virtus 5:0, Cedevita Olimpija 3:2, Budućnost 2:3, Bourg 0:5.

