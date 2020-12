V Planico po zasuk proti vrhu

Na prizorišču so zaradi okužbe s koronavirusom obležali štirje avstrijski skakalci.

Na dodano vrednost slovenskih skakalcev v tej sezoni še čakamo. Kajti tudi Nižni Tagil, rusko prizorišče, ni prinesel vrhunskega slovenskega nastopa. Na oddaljenem evropskem vzhodu so se najbolje odrezali Norvežani, Avstrijcem je ponagajal novi koronavirus, upati pa je, da bodo naši aduti zablesteli na prihajajočem planiškem svetovnem prvenstvu v poletih.Bolj se približuje planiški spektakel, bolj vneto športna Slovenija spremlja sezono v smučarskih skokih. In tako se je tekmovalna karavana nazadnje pred prihodom v dolino pod Poncami, kjer bo dogodek brez občinstva v tem tednu od četrtka do do nedelje, ustavila v Rusiji, kjer člani slovenske reprezentance s svojimi dosežki za kakšno posebno evforijo v pričakovanju velike domače predstave niso poskrbeli, res pa jih je denimo včeraj kar sedem nastopilo v finalni seriji.Med njimi je bil najvišjeTimi Zajc na 10. mestu, drugi naši aduti so se razvrstili takole: 11.13.17.(po uvodni seriji je bil 4.!),21., 24.in26.. Stopničke so bile povsem rdeče-modre, na njih so bili trije Norvežani – že tretjič zapored v sezoni je bil najboljšisledila sta muin. Dan prej je bil med Slovenci najboljši Lanišek (9.), Pavlovčič je bil 13.Tekma v Nižnem Tagilu, ki ni sicer med tistimi dolgoletnimi prepoznavnimi prizorišči v koledarju svetovnega pokala, je bila nenavadna tudi po tem, da so jo nekateri izpustili, med drugim del avstrijske reprezentance zaradi okužbe z zloveščim virusom. Toda smola očitno nikoli ne počiva in tako so se na prizorišču v Rusiji okužili še štirje člani izbrane vrste naših severnih sosedov (, na sobotni tekmi drugouvrščeni,in, povrhu je z virusom obležal tudi, tekmovalni direktor svetovnega pokala v skokih.