V Pekingu bo šel na vse ali nič

Lovro Kos je največje slovensko odkritje v tej olimpijski sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih. Z odličnimi nastopi si je 22-letni skakalec iz Rudnika pri Moravčah izdatno okrepil samozavest. Kot je član SSK Ilirija med drugim zaupal v pogovoru, se spogleduje celo s kolajno na bližnjih olimpijskih igrah Pekingu.

Kaj bi rekli tistemu, ki bi vam pred začetkom sezone dejal, da boste na najbolj gledani skakalni tekmi leta v Garmisch-Partenkirchnu osvojili 3. mesto in bili nato najboljši Slovenec v končni razvrstitvi novoletne turneje?

»Težko bi mu verjel. Če sem iskren, nisem pričakoval tako dobrih rezultatov, na novoletni turneji pa sem resnično užival od prvega skoka naprej.«

Glavni trener Robert Hrgota je v Innsbrucku napovedal, da boste kljub prepovedi pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) še naprej skakali z novimi Slatnarjevimi vezmi. Toda očitno ste jih morali kljub vsemu zamenjati. Ali ste imeli kaj težav s prilagajanjem na stare?

»Ne, nisem imel večjih težav. Občutki v zraku so bili malo drugačni, a sem se hitro spet navadil nanje.«

Kakšen je vaš pogled na to prepoved?

»Kaj pa vem. Očitno je bil pritisk določenih ljudi tako velik, da nam ni preostalo drugega, kot da smo zamenjali vezi. Na žalost se ni izšlo tako, kot so si zamislili pri Slatnarju, a verjamem, da si bodo za prihodnjo sezono že kaj izmislili.«

Kaj si želite od tekem v Titisee-Neustadtu?

»Želim si predvsem, da bi skakal in tekmoval mirno, kajti prejšnji konec tedna v Zakopanah je bil kar divji. Zato si za tekmi v Titisee-Neustadtu nisem zastavil nobenih rezultatskih ciljev.«

Kako ste doživeli ekipno zmago na Poljskem?

»Imel sem občutek, da sem bil tisti član ekipe, ki je 'le' držal razdaljo pred tekmeci, in nisem ničesar doprinesel. A je bilo tudi to dovolj za prvo mesto.«

Ste bili kaj živčni?

»Pred finalnim skokom sem bil res nervozen, saj sem se bal, da bi zapravil prednost, ki smo jo imeli. Čeprav smo imeli velik naskok, se ga da hitro izgubiti. Zaradi tega me je na vrhu zaletišča kar precej stiskalo.«

Kaj pričakujete od olimpijskih iger v Pekingu?

»Moje mnenje je takšno, da na olimpijskih igrah nekaj pomenijo le odličja. Če jo osvojiš, je super, če ne pa … O četrtouvrščenem, šestouvrščenem ali desetouvrščenem se po navadi ne govori veliko. Zato bom šel v Pekingu na vse ali nič, saj bi rad domov prinesel eno kolajno.«

Cene Prevc najboljši

Slovenski smučarski skakalci so blesteli v včerajšnjih kvalifikacijah v Titisee-Neustadtu, kjer bosta danes (16.15) in jutri (16.00) dve posamični tekmi za svetovni pokal. Cene Prevc (135,5 m) je osvojil prvo mesto, s katerim si je prislužil 3000 švicarskih frankov. Vrhunsko formo je potrdil tudi petouvrščeni Lovro Kos (131 m), ki je v prvi seriji za uradni trening poskrbel za največjo daljavo dneva (143 m), dve mesti za njim je pristal Peter Prevc (132 m), zanesljivo pa so kvalifikacijsko letvico preskočili tudi Anže Lanišek (128 m/17.), Timi Zajc (123 m/25.) in Žiga Jelar (118,5 m/33.).