V Peking s polno hitrostjo

Zimske olimpijske igre v Pekingu so vse bližje, med drugimi športniki tudi alpski smučarji in smučarke pilijo formo za boje na kitajskih progah. V Wengnu in Zauchenseeju se je minuli konec tedna razbralo pripravljenost, še posebno v slovenskem moškem hitrem taboru pa so lahko zadovoljni z izkupičkom. Martin Čater se je na smuku v Švici odlično spustil po slovitem Lauberhornu, ta je tudi najdaljša smukaška proga na svetu v svetovnem pokalu, prismučal na šesto mesto, 29-letnega Celjana je od prvih slovenskih smukaških stopničk pod slovito goro Eiger ločilo 22 stotink sekunde.

Čater je v Wengnu že v petek opozoril nase z desetim mestom na smuku na krajši progi, na daljši pa je zelo dobro izrabil startno številko 4. Uspel mu je drugi najboljši dosežek na smukih v karieri, še pomnimo zmago v Val d'Iseru leta 2020, postal je tudi drugi Slovenec po Andreju Jermanu z uvrstitvijo v prvo šesterico na smukih v Wengnu.

»Super rezultat, če bi slučajno iskali napake, sem morebiti bil pozen pred skokom Hundshopf in čezenj nisem nesel toliko hitrosti. Morda bi tudi iz Brügglija lahko nesel kakšen kilometer več. Generalno gledano je bilo v redu, a vedno je lahko tudi bolje. Vseeno sem zelo zadovoljen,« je sijal Martin Čater. Boštjan Kline je z 20. mestom vpisal najboljši dosežek na tekmah v Wengnu, Miha Hrobat je končal na 33. mestu.

Vrnitev prebolevnic

V wengenskem slalomu tehnični del slovenske moške reprezentance ni opravil tako uspešno kot hitri del ekipe. Senzacionalno je sicer slavil Norvežan Lucas Braathen, na najvišjo stopničko je skočil z 29. mesta po prvi vožnji, a finalni del je minil brez slovenskega predstavnika. Štefan Hadalin je slabo smučal, hkrati bil diskvalificiran. Tijan Marovt je krstno vožnjo na slovitem pokalu Lauberhorn končal na 43. mestu.

»Štefan je poskušal napasti, a storil preveč napak. V takšni konkurenci in s takšnimi napakami ni mogoče računati na nastop v finalu. Tijan se je zelo dobro lotil tekme, več kot polovico proge je zelo dobro smučal, a spodaj ga je malce zmanjkalo. Potrebuje izkušnje, zdaj se vrača na tekme evropskega pokala,« je navrgel Klemen Bergant, glavni slovenski trener za tehnične discipline. V avstrijskem Zauchenseeju so dekleta opravila smuk in superveleslalom, najboljši slovenski dosežek je bil 15. mesto v smučarski formuli 1 prebolevnice po okužbi Ilke Štuhec. Ta je z omenjenim dosežkom vpisala drugi najboljši izid v sezoni, na smuku v Val d'Iseru je bila peta.

»Na splošno gledano je bilo v redu. Tisti najpomembnejši deli proge pa niso bili in tam sem izgubila ogromno časa. Glede na zdravstveno dogajanje in izpuščene treninge je vse OK. Vrnila sem se, če se lahko malce pošalim, do OI želim stvari le še stopnjevati« je omenila Štuhčeva, ki je naslednjega dne v superveleslalomu odstopila. Tudi Maruša Ferk Saioni je prebolevnica, smuk je končala na 32. mestu, super-G na 39.