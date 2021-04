V Parizu finale pred finalom lige prvakov

Verjetni začetni enajsterici, PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé; ManCity (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva.

Nauk od Cruyffa

Sinočnji spopad nekdanjih evropskih prvakov v Madridu je bil pravšnji uvod v drevišnji (21.00) polfinale lige prvakov v Parizu. PSG in Manchester City ne poznata vonja lovorike v ligi prvakov, toda v zadnjih letih sta postala glavna pretendenta za najprestižnejšo klubsko lovoriko na svetu. Logično, da je francosko-angleški derbi finale pred finalom lige prvakov 2020/21. PSG in ManCity premoreta najdražji igralski kader med vsemi polfinalisti, toda v polfinale vstopata na različnih temeljih in z različnim izhodiščem.Angleži so konec tedna ozaljšali svojo vitrino z drugo lovoriko v sezoni – če špekuliramo, da bo prej Temza tekla čez Manchester, kot da bi Cityju spodrsnilo v premier league –, potem ko so v finalu ligaškega pokala strli Tottenham (1:0;). Parižani, nasprotno, bijejo krčevito bitko za naslov najboljšega v Franciji, in ni samoumevno, da jim bo uspelo. Štiri kroge pred koncem na sporedu ni usodnih derbijev (Lille 73, PSG 72, Monaco 71, Lyon 67), v nedeljo se bosta merila le še Monaco in Lyon. Kluba sta uspešno opravila generalki za drevišnjo prvo tekmo.City je dobil šesti finale ligaškega pokala v zadnjih osmih letih (!), pri čemer je trenervnovič igral brez klasičnega napadalca (4-2-3-1;). PSG je zmagal v Metzu s 3:1 (2,11-m), trenerpa ni spočil veliko svojih adutov (4-3-3;Mbappé, zadaj). Tudije igral pol ure. »Naslednji izziv bomo sprejeli proti eni najboljših ekip na svetu, ki jo vodi najboljši trener. Vem, da smo letos že izločili Barcelono in Bayern, toda čaka nas še zahtevnejši test,« je laskal tekmecu Mauricio Pochettino.Njegov kolega Guardiola je odpeljal ManCity v polfinale prvič, odkar je leta 2016 iz Münchna odletel v Manchester. Katalonski trenerski mag je bil zgovornejši. »PSG je vajen igrati proti ekipam, ki prežijo na nasprotne napade. Zdaj ga čaka nekaj drugega, saj se proti ekipi, ki premore v napadu odlično kakovost, ni dobro le braniti. Odsem se naučil, da moraš v takšnih večerih uživati in preprosto prevzeti odgovornost na igrišču. Najboljši nogometaši uživajo prav v prevzemanju odgovornosti, zato osvajajo lovorike,« je pred derbijem ocenil Guardiola.Upajmo, da imata trenerja prav in da kljub dogodkom zadnjih desetih dni ne bo šlo za drugo kot – nogomet. PSG je nedavno zavrnil vstop v superligo, ManCity jo je nato med prvimi zapustil. Ali je šlo pri ravnanju PSG za dejstvo, da sta bili državi, ki obvladujeta kluba – Katar in Združeni arabski emirati, slednji so skupaj s Savdijci, ki naj bi financirali superligo, obtožili prvega, da podpira terorizem –, od leta 2017 v resnem diplomatskem sporu, ki sta ga končali šele letošnjega januarja, najbrž ne bomo izvedeli. Dejstvo je, da je pred dvema letoma prav nogomet začel mehčati odnose med državama.