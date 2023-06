V ospredju super turnirja Američani

Oči šahovske javnosti so uprte v Stavanger, kjer se bo jutri končal eden najmočnejših letošnjih super turnirjev. Ob močni zasedbi z nekdanjim svetovnim prvakom Magnusom Carlsenom na čelu daje turnirju dodaten čar unikaten format in sistem točkovanja. V primeru remija šahista odigrata dodatno partijo v hitropoteznem tempu, v kateri ima beli časovno prednost, črnemu pa za zmago zadostuje že remi. Veliko spodbudo za borbenost predstavljajo predvsem tri točke, ki jih dobi zmagovalec partije v standardnem tempu, medtem ko v primeru hitropoteznega dodatka zmagovalec prejme 1,5 točke, poraženec pa eno.

Črni na potezi Abdusatorov – Firouzja, Stavanger 2023. S katerim spektakularnim taktičnim udarom je črni prišel do odločilne prednosti? REŠITEV: 1…Sxf2!!, ko beli ne more vzeti črne dame s 2.Txd7 zaradi mata po 2…Sxh3+ 3.Df2 Txf2#. V partiji je tako sledilo 2.Txe8+ Dxe8 3.Dxf2 Db5+ 4.Kg1 Txf2 z zmago črnega v nadaljevanju.

Pred odločilnimi partijami so na prvih treh mestih Američani: Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura in Wesley So. Turnir je doslej najbolj zaznamoval prvi, ki vodi od začetka, potem ko je že v 1. krogu dosegel veliko zmago proti Carlsenu. Norveški as je nameraval s črnimi figurami svojega tekmeca v dvoboju za naslov svetovnega prvaka leta 2018 najverjetneje presenetiti z izbiro francoske obrambe, a se je izkazalo, da je Caruana bolje seznanjen s podrobnostmi nastale pozicije. Tudi po menjavi dam je nadaljeval z napadalno igro, slovitega tekmeca pa je prisilil k vdaji v 35. potezi. Caruana je bil tudi v nadaljevanju zelo učinkovit v klasičnih partijah, saj je dobil še tri, tako da se je kljub presenetljivemu porazu z belimi figurami proti Šakrijarju Mamedžarovu obdržal na vrhu in je zelo blizu svoje druge zaporedne turnirske zmage. Pred Nakamuro, ki je ob dveh zmagah še brez poraza v standardnem šahu, ima dve točki naskoka, njun jutrišnji obračun v zadnjem krogu pa bi utegnil biti odločilni za končni razplet. So na tretjem mestu za Caruano zaostaja že za štiri točke.

Carlsen brez boja za vrh

Carlsen po slabem začetku ni več doživel poraza, a tudi ni zabeležil niti ene zmage v standardnem tempu, zato je izpadel iz boja za vrh. Zmagovalec zadnjih štirih domačih turnirjev je slavil v vseh dodatnih hitropoteznih partijah in potrdil svoje mojstrstvo v hitrih disciplinah, a mu sistem točkovanja ne gre na roko in bo moral prestižno lovoriko prepustiti enemu od tekmecev.

Diagram (7. 6. 2023)

Odvija se tudi zanimiv boj za drugo mesto na svetovni lestvici. Med turnirjem so se na njem zamenjali kar trije. Pred začetkom je bil na tem položaju mladi Alireza Firouzja, a ga je z zmago v 5. krogu prehitel Nakamura, ki se je po letu 2015 spet povzpel tik pod vrh. Oba je nato z odličnimi predstavami prehitel Caruana, med omenjeno trojico pa so zelo majhne razlike.