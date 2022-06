V Oranu orjejo ledino do žlahtnosti

Odisejade je konec! Novinarske namreč. Medtem ko so trije slovenski predstavniki sedme sile v četrtek zapustili brniško letališče še pred prvim čarterskim poletom naše športne odprave na 19. sredozemske igre v Oranu in se vrnili domov, alžirske oblasti jim namreč niso odobrile vizuma, je včeraj šlo »gladko«. Drugi, triurni nočni čarterski polet proti Oranu s slovenskimi športniki in športnicami, na krovu so bili tudi hrvaški in srbski, je bil sicer naporen, spanec je premagoval vsakogar, a novinarji so bili tokrat oboroženi s številkami akreditacij, kar je bila vozna pot do vizuma. Na carinski kontroli ob šesti uri zjutraj so bile prav akreditacije ključ, da je alžirska policija po dobre pol ure čakanja le izdala začasni vizum za Alžirijo za celotne sredozemske igre in še dva dneva počez, vse do odhoda 7. julija.

A niso novinarji nikakršni reveži, zaplet zaradi vizuma se lahko dogodi vsakomur. Od naših športnikov, ki so v ponedeljek prispeli na prizorišče, so še nekaj časa v letališki zgradbi ostali strelci, čakali so, da jim po pristanku letala še dostavijo poseben tovor, puške (devet jih je bilo), skakalec s palico Robert Renner je pričakal svoje atletsko orodje, kaj drugega kot palice, tudi kolesarji so bili polno otovorjeni s svojo cestno opremo. Še najlažje je bilo plavalcem, ti na športno potovanje vzamejo le kopalke, plavalno kapo, prizorišče, se pravi bazen, pa ima vsak gostitelj sam. Najlažje pa v tem trenutku ni judoistki Andreji Leški, drugi polet proti Oranu je morala lanska svetovna podprvakinja in bronasta na evropskem prvenstvu izpustiti. Zaradi poškodbe je namreč v Alžiriji ne bo.

Dobrodošla izkušnja

Sicer so oranski gostitelji sredozemskih iger povsem mediteranski, zakaj bi se kakšna težava rešila v tej uri, če ji sledi še ena. Ne težava, ura namreč! Včeraj je bila prvi slovenski kolajni na alžirskih SI zelo blizu karateistka Kiti Smiljan. V boju za bron v kategoriji do 68 kg je namreč s 3:8 izgubila s Turkinjo Edo Eltemur, sicer evropsko prvakinjo. »Ravno zadovoljna sicer nisem, lahko bi pokazala veliko več, nasprotnice so bile zahtevne. Postorila sem največ, kar sem v tistem trenutku lahko. Izkupiček je bil takšen, kakršen je bil, rezultatsko je malce več zmanjkalo do bronastega odličja,« je povedala Žalčanka, članica Karate kluba Ljubljana, ki bo naslednji teden dopolnila 23 let. »To je moje prvo tekmovanje pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, zelo sem vesela, da sem lahko tu sploh nastopila. Zagotovo bo ostala izkušnja, glede na to, da žal karate ni več olimpijski šport, a sredozemske države so z ozirom na lestvice najboljše na svetu. Sem so vse države poslale prve postave, razen Francije, pa še ta je zelo močna. Poskušala se bom kar največ naučiti iz vsega,« je sklenila Kiti.