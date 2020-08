V nočnih morah jih preganjajo – gume

V zadnjem času se v formuli 1 namesto o dirkanju govori skoraj samo še o gumah. Te povzročajo največ težav vodilnemu moštvu Mercedesa. Potem ko je nazadnje na VN 70. obletnice v Silvertsonu Max Verstappen (Red Bull) prekinil zmagovito serijo črnih puščic, se je pridružil boju za naslov svetovnega prvaka. Če Mercedes ne bo našel rešitve za pregrevanje, bo v vroči Barceloni težko konkurenčen rdečim bikom. Mercedes je sicer dobil štiri od petih dirk in svetovni prvak Lewis Hamilton ima precejšnjo prednost, toda sezona je še mlada, zadnji dve dirki v meki britanskega motošporta sta razkrili rakavo rano. Na prvi je tako Hamiltonu kot Valtteriju Bottasu počila guma, na drugi sta oba morala voziti rezervirano, ker so se hitro pojavili žulji oziroma mehurčki.



»Guma dejansko začne vreti,« se je pritoževal Bottas, ki si je po uvodni zmagi obetal resen naskok na naslov, zdaj je zaostal celo za Verstappnom. V Kataloniji, kjer bodo temperature konec tedna presegale 30 stopinj, ne bo smel imeti tako težke noge kot Nizozemec, ki pravi, da ne bo vozil kot babica, in se ne ozira kaj dosti na navodila iz boksov. Raje jih daje sam, ko opozarja mehanike, da morajo več piti. Mercedesov šef Toto Wolff Verstappna vidi kot resnega pretendenta za naslov. »Sprejemamo izziv in se veselimo boja. Red Bull je močan tekmec in Max je dober voznik. Če ne bi imel tehnične okvare v Avstriji, bi bila zdaj razlika pet točk in ne 30,« opozarja Avstrijec: »Verjetno je pred nami še kakih deset dirk, torej smo šele na tretjini. En odstop lahko veliko spremeni. To ne bo sprehod v parku, v Silverstonu nismo bili najhitrejši, verjetno tudi drugi najhitrejši ne.« Vrača se Perez Wolff je pri tem mislil na Racing Point, ki je ob McLarnu zelo konkurenčen. V Silverstonu je Nico Hülkenberg celo dosegel tretji čas kvalifikacij. Toda Nemec je končal kratko avanturo, v Španiji bo znova za volan sedel Sergio Perez. Mehičan je zdaj negativen na covid-19 in je zapustil karanteno. Mercedes lahko taktično varčevanje z gumami drago stane. Glavni inženir Andrew Shovlin opozarja, da bi bili naivni, če ne bi pričakovali podobnih težav z žuljenjem (blistering).



»Naš avto ima zaradi močne potisne sile najboljši oprijem na ovinkih, ampak je zelo agresiven do gum,« se zaveda Shovlin. »Moramo odkriti, zakaj imamo večje težave od konkurence. Upam, da bo v Španiji že viden napredek. Potem prihaja Spa, ki je tudi zelo obremenilen za gume, Italija podobno,« se z vprašanjem za nekaj milijonov dolarjev, tj. kako ohraniti gume čim bolj hladne, ukvarjajo pri Mercedesu. Glavna težava zadaj Na prvi dirki v Silverstonu sta Hamiltonu in Bottasu razpadli sprednji gumi, na drugi je bila težava zadaj. »Tega problema prej nismo imeli. Je pa še bolj resen. Sredina se pregreva, zato avto izgubi oprijem in začne drseti, to pa povzroča še več trenja in posledično več vročine. Kot začarani krog. Edina rešitev je upočasnitev, ampak to lahko pomeni padec na sredino kolone,« si glavo beli vodja mehanikov.