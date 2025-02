V napad od prvih vrat do cilja

Slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju ostaja pri 9. mestu Ilke Štuhec in Andreje Slokar kot najvišji uvrstitvi, jasno je, da so bili cilji pred prihodom na Solnograško višji. Na prizorišču so še trije tekmovalni dnevi in iz slovenskega zornega kota je posebej podčrtan današnji moški veleslalom, v katerem bo srebrni olimpijec napadal kolajno. Z njim smo se pogovarjali v hotelu nad Saalbachom, deset minut vožnje od prizorišča tekmovanja v Hinterglemmu, kjer je med SP bazni tabor naših smučarjev.

Žan, kakšni so bili zadnji dnevi pred vašo najpomembnejšo tekmo v sezoni?

»Opravili smo tri dni dobrega treninga v Reiteralmu. Že prej smo bili tam, sprva nenačrtovano, a to je bilo dobro nadomestilo za Kranjsko Goro, kjer sem sprva nameraval vaditi, kar pa ni bilo možno, ker so takrat tam pripravljali sneg.«

Kako pa je bilo glede selitve na prizorišče svetovnega prvenstva v Saalbach-Hinterglemm?

»V torkovem dopoldnevu sem še opravil trening v miru in tišini Reiteralma, nato sem se preselil v naš bazni tabor nad središčem Saalbacha. Popoldan je bil namenjen počitku, sredino dopoldne pa načrtovani aktivaciji telesa z utežmi. V četrtek je bil trening na snegu.«

Nekateri se odločajo glede na razmere za spremembe pri nastavitvah opreme, Žan pa ohranja svoj načrt.

Pa vas lahko spremembe vremenskih razmer zmedejo, koliko to vpliva na vas med odštevanjem do tako pomembne tekme, kot bo ta veleslalom na svetovnem prvenstvu?

»Ni ga tekmovalca, ki mu kakšne razmere ne bi bile bolj ljube od drugih. Enemu pač ustreza trša proga, drugemu mehkejša, nekatere oblačnost ne moti na progi, drugim pokvari občutek za tekmo, tako pač je. Nekateri se odločajo tudi glede na razmere za spremembe pri nastavitvah opreme, načeloma pa ohranjam svoj načrt in se ga držim ne glede na zunanje dejavnike.«

Kako ste sicer doživeli dosedanje tekme na tem prvenstvu tako glede najboljših kot tudi dosežkov vaših kolegov in kolegic pri slovenski reprezentanci?

»Večinoma kakšnih senzacij glede na razmerja moči med sezono svetovnega pokala ni bilo, morda le v ženskem smuku ob zmagi Američanke Breezy Johnson. Glede naših pa sem spet opazil hitrost in konkurenčnost Mihe Hrobata, seveda mi je škoda njegove napake in posledično odstopa. Razveselil me je dober izid Nejca Naraločnika v superveleslalomu. Glede Ilke Štuhec verjamem, da si je želela več. Dosežek je podoben njenim dosedanjim v sezoni, a kot športnica ima seveda najvišje cilje prav na svetovnem prvenstvu.«

In kakšno je za vas pričakovanje tega petkovega dneva D in tako najodmevnejšega veleslaloma v sezoni?

»V prvi vrsti si želim pokazati svoje najboljše smučanje, torej napadati od prvih vrat do cilja. Želja je jasno kolajna, to pa lahko prinese le smučanje najvišje ravni.«