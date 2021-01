V načrtu euro z navijači v dvanajstih mestih

Kdo bo igral na euru 2020?

Prva tekma turnirja bo 11. junija v Rimu, ko se bosta pomerili Italija in Turčija, finale pa 11. julija na londonskem stadionu Wembley. Skupina A: Turčija, Italija, Wales, Švica; skupina B: Danska, Finska, Belgija, Rusija; skupina C: Nizozemska, Ukrajina, Avstrija, S. Makedonija; skupina D: Anglija, Hrvaška, Škotska, Češka; skupina E: Španija, Švedska, Poljska, Slovaška; skupina F: Madžarska, Portugalska, Francija, Nemčija.

Marca končna odločitev

Evropsko prvenstvo v nogometu bi bilo zgodovinsko tudi brez nezaželenega obiska koronavirusa. Evropska nogometna zveza (Uefa) je še v času predsednikaodločila, da bo jubilejnih 60 let od prvega šampionata stare celine zaznamovala s panevropskim turnirjem.je lanskega marca sprejel zgodovinsko odločitev, Uefa je preložila euro 2020 za leto dni.Krstno prvenstvo stare celine so leta 1960 organizirali v Franciji, na njem pa so igrale le štiri reprezentance – Sovjetska zveza, Jugoslavija, Češkoslovaška in Francija. Finale med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo je na pariškem Parku princev – današnjem štadionu PSG – pripadel Sovjetom po izvajanju enajstmetrovk. Eden najboljših športnih produktov na svetu je pozneje doživel več sprememb in ekspanzij. Dvajset let po rojstvu eura je sledila širitev na osem ekip, leta 1996 so turnir razširili na 16 reprezentanc – slovenska selekcija se je prvič podala na pot prav v kvalifikacijah za EP 1996 v Angliji –, današnja številka 24 ekip pa je dobila blagoslov za leto 2016, kar najbrž pomeni zadnjo kadrovsko širitev EP.Toda tudi euro 2020 bo zgodovinski, saj naj bi domoval v dvanajstih državah razširjene stare celine – od Dublina na zahodu do Bakuja na vzhodu, od Sankt Peterburga na severu do Rima na jugu, »vmesna« prizorišča enomesečnega spektakla bodo London – tam bodo igrali tudi polfinalni tekmi in finale –, Glasgow, Bilbao, Amsterdam, München, Budimpešta, Bukarešta in København. Navijači so (bili) navdušeni nad številnimi prizorišči, potovanj željni bi prišli posebej na svoj račun, lahko bi prekrižarili celotno Evropo.Pol leta pred začetkom turnirja vendarle obstaja veliko negotovosti, na mizi je več možnih scenarijev, po katerih bi zrežirali festival vrhunskega nogometa, kar je potrdil tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.»Načrtujemo turnir v vseh 12 državah, toda pripravljene imamo tudi drugačne scenarije. Morda posamezna država ne bo zmogla bremena in bo turnir v enajstih mestih, morda bo v osmih ali petih državah, možna je tudi organizacija zgolj v eni državi. Jaz sem 99,9-odstotno prepričan, da bo euro 2020 turnir v dvanajstih državah,« je v nedavnem pogovoru za srbski časnik Informer ob prelomu leta ocenil Čeferin.Uefa naj bi sprejela končno odločitev o podobi turnirja v marcu. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo na turnirju navzoči tudi navijači. »Po vsej Evropi so začeli cepljenje, to bo slej ko prej pozitivno učinkovalo na celotno življenje, seveda tudi na organizacijo športnih prireditev,« je zatrdil Čeferin, ki nam je že prej namignil, da naslednje izvedbe eura ne bodo vsebovale tolikšnega števila prirediteljev. »Tokrat bomo imeli nekatere v Evropski uniji, nekatere ne. Med dvanajsterico držav obstajajo različne valute, različni vizumski režimi in podobno. To je bil zahteven izziv za Uefo že pred pandemijo koronavirusa, kaj šele zdaj. Toda ostajam optimist, vem, da lahko izpeljemo turnir po načrtu,« je prepričan Čeferin.Le upamo lahko na čimprejšnjo zmago nad virusom, da bi torej polemizirali le o športnih izzivih. Na to najmočneje stavijo na Finskem in v Severni Makedoniji, kjer sta si tamkajšnji reprezentanci zagotovili premierni nastop med evropsko elito. Tudi Škotska se vrača na velik turnir prvič po SP 1998, nazaj sta Nizozemska in Danska. Med vsemi (nekdanjimi) prvaki ni uspelo na turnir le Grčiji, najboljši na euru 2004.Največ pozornosti bo skoraj zanesljivo požel spopad v skupini F, v kateri so nastanjeni svetovni prvak Francija, evropski prvak Portugalska, vselej močna Nemčija in vzpenjajoča se ekipa Madžarske, ki bo ena od gostiteljic turnirja na čudovitem štadionu Ferenca Puskasa v Budimpešti.