V mislih bodo tudi pri tragično preminulem Ircu

V Zagrebu so sinoči slovesno odprli reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, zeleno luč za start uvodne hitrostne preizkušnje pa bodo danes ob 8.03 prižgali v Malem Lipovcu pri Samoboru nedaleč stran od meje s Slovenijo. Med 56 prijavljenimi posadkami so tudi tri naše, in sicer: Rok Turk-Blanka Kacin (hyundai i20 N), Aleš Zrinski-Rok Vidmar (škoda fabia Evo) in Jan Medved-Izidor Šavelj (opel corsa). Spektakel na hrvaških cestah bo sicer minil tudi v znamenju spomina na Craiga Breena, ki se je prejšnji četrtek smrtno ponesrečil na testiranju v Loborju pri Varaždinu.

Tragična nesreča 33-letnega vrhunskega irskega dirkača, ki so ga predvčerajšnjim pokopali v Ferrybanku, je pretresla vse po vrsti. Med drugimi tudi osemkratnega svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja. »Ostal sem brez besed ... Vsi smo imeli radi Craiga zaradi njegovega izjemnega irskega značaja in navdušenja nad našim športom. Moje misli so v tem žalostnem času pri njegovi družini in prijateljih. Craig, počivaj v miru, pogrešali te bomo,« se je Breena spomnil 39-letni francoski šampion, ki vodi v skupni razvrstitvi za SP in bo s toyoto yaris med glavnimi favoriti tudi na Hrvaškem.

Z mislimi na tragično preminulega Irca, ki si je med elito pridirkal devet uvrstitev na oder za najboljše (nazadnje se je nanj zavihtel z drugim mestom na februarskem reliju na Švedskem), se bodo danes na štart v Malem Lipovcu odpeljali pravzaprav vsi dirkači – tudi finski zvezdnik Kalle Rovanperä (Toyota), branilec naslova svetovnega prvaka in zmage na tej preizkušnji. Zavoljo Craigove smrti je bil vidno šokiran tudi Rovanperäjev rojak in Breenov moštveni kolega Esapekka Lappi (Hyundai).

»S Craigom sva bila dolgoletna tekmeca in prijatelja. Skupaj sva začela dirkati že v kartingu, se nato preselila v reli, v katerem sva si utrla pot na dirke evropskega in na koncu svetovnega prvenstva. Od vsega začetka sva se odlično razumela, med nama je vladal zelo prijateljski in topel odnos. Ko sem izvedel, kaj se mu je zgodilo, sem bil v šoku,« je priznal 32-letni Finec.

Zaradi tragedije, ki se je zgodila pred tednom dni, so se porajali pomisleki glede Hyundaijevega nastopa na četrti letošnji dirki za SP. A po temeljitem razmisleku so odgovorni v tovarniškem moštvu sklenili, da se bodo relija udeležili z dvema avtomobiloma (ob Lappiju bo barve korejske ekipe branil še Belgijec Thierry Neuville), medtem ko so tretjega hyundaija i20 umaknili s štartnega seznama. »Za nastop na reliju smo se slednjič odločili zato, da počastimo spomina na Craiga, njegovo strast in tekmovalni duh,« je pojasnil vodja Hyundaijevega moštva Cyril Abiteboul. Ob tem kaže še omeniti, da so pristojni pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) do konca sezone upokojili Breenovo startno številko 42.

Dal bo vse od sebe

Slovenski adut na reliju po Hrvaški bo šestkratni državni prvak Turk, ki nam je med včerajšnjim ogledom trase zagotovil, da se bo – kot vselej – potrudil po svojih najboljših močeh. »Kar zadeva pričakovanja, bom pošten: zavedam se, da bom dirkal v konkurenci najboljših dirkačev na svetu, zato si ne delam utvar oziroma nimam nadrealnih želja. Moj glavni cilj je dati vse od sebe, unovčiti izkušnje in priti do nedeljskega cilja. Če bom dal svoj maksimum, rezultat ne bo izostal,« je poudaril 41-letni Idrijčan, ki si želi, da bi ga ob hrvaških cestah spodbujalo čim več slovenskih navijačev.