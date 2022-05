V mestu luči žoga zares v vsem sijaju

Veliko je bilo pred finalnim spopadom nogometne lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom govora o maščevanju. Prvi strelec Liverpoolčanov Mohamed Salah je neporavnane račune omenil že nekaj minut po odločilni zmagi nad Villarrealom, trener rdečih Jürgen Klopp pa je hitro stopil na žogo.

»Ne verjamem v maščevanje. Ga sicer razumem, a preprosto mislim, da to ni ravno fantastična ideja,« je finale napovedal Nemec, ki ga je Real pred štirimi leti na zadnji stopnički ustavil v Kijevu, že leto kasneje pa se je Klopp otresel oznake večnega poraženca ravno v Madridu, kjer je Liverpool ugnal Tottenham in osvojil naslov. A rdeči se niso ustavili, s tekmo v Parizu se bo končala morda celo najuspešnejša sezona v zgodovini angleškega nogometa. Še nihče namreč ni bil tako dolgo v igri za vse štiri naslove, Liverpool je osvojil dva (ligaški pokal in pokal FA), brez tretjega je ostal v zadnjem krogu premier league.

»To je finale lige prvakov, zato bolečina ni več tako prisotna. Nikoli ne veš, kolikokrat boš igral v finalu, zato moraš zgrabiti tistih nekaj priložnosti,« je dodal Klopp, ki ga pred dvobojem muči poškodba vezista Thiaga Alcantare, medtem ko naj bi njegov trenerski kolega Carlo Ancelotti razpolagal z vsemi topovi.

Navijač na klopi Reala

»Tudi Real se lahko maščuje, saj je že izgubil finale z Liverpoolom v Parizu. Ne bi preveč pogreval besed Salaha, pomerili se bosta izvrstni ekipi, pogum in karakter pa bosta na koncu odločala,« pravi Ancelotti. Priljubljena postavitev na zelenici je pri obeh strategih 4-3-3, to pa je tudi izkupiček na medsebojnih tekmah – štirikrat je zmagal Italijan, trikrat Nemec.

Ancelotti ima to prednost, da je v sezoni in pol kot trener Liverpoolovega mestnega tekmeca Evertona lahko podrobno spoznal Kloppa, ki je imel z njegovim moštvom vedno težave. Kmalu 63-letni strateg sicer nikoli ni skrival naklonjenosti do kluba s stadiona Anfield, čeprav so mu rdeči prizadejali morda najbolj boleča poraza v karieri: leta 1984 v Rimu, ko je še kot igralec izgubil z domačo Romo (finala ni odigral zaradi poškodbe), nato še leta 2005, ko je bil kot trener Milana žrtev neverjetnega preobrata v Istanbulu.

41 let Real že ni izgubil v finalu lige prvakov, nazadnje je bil ravno v Parizu zanj usoden Liverpool (0:1).

»Nihče svoje himne ne zapoje tako kot ravno navijači Liverpoola. Včasih jo poiščem na internetu in jo zavrtim prijateljem,« je pred leti, ko je v svoji prvi etapi pri Realu iz gostujoče slačilnice prišel celo nekaj minut prej, da je lahko užival v petju, povedal Ancelotti. Ta je navdušen pozdravil sredin uspeh Rome v finalu konferenčne lige, nekaj dni prej se je državnega naslova veselil Milan, pri katerem je pustil morda največji pečat v karieri. »Moji milanski prijatelji mi pravijo, da Liverpoolu ne smem dovoliti zmage, saj bi se s sedmim naslovom izenačili z Milanom,« je dodaten motiv razkril Ancelotti, ki lahko kot prvi trener osvoji svoj četrti naslov v že petem finalu lige prvakov.