V Mariboru pričakujejo od Rožmana čudeže

Olimpija 27 14 9 4 35:17 51

Maribor 27 13 10 4 52:32 49

Mura 27 12 9 6 31:18 45

Domžale 27 10 10 7 37:30 40

Koper 27 10 7 10 35:37 37

Bravo 27 8 11 8 27:27 35

Tabor 27 9 6 12 31:36 33

Celje 27 7 6 14 24:33 27

Aluminij 27 6 9 12 19:36 27

Gorica 27 4 7 16 17:42 19

Maribor je sezono začel sna trenerskem stolčku, končal jo bo (najbrž) s. Štorovčan je dobil status in vlogo rešitelja. Maribor in Rožman danes začenjata tekmovalno pot v prvem dvoboju 28. kroga v Kidričevem, zvečer bo tekma v Murski Soboti, jutri pa še v Ljubljani, Novi Gorici in Kopru.Od oboževalca nemškega težkometalnega nogometa, ki je medtem v Liverpoolu postal le še umirjeni rock'n'roll. Od Rožmana v Mariboru pričakujejo čudeže. Preveč pretiravanja sicer škodi, Maribor ni na psu, a je »le« drugi z dvema točkama manj (in v obnovi), vse drugo, z igro vred, je tudi stvar okusa. Kaj pomaga izjemen nogomet, če ima tekmec vesoljca, je občutil tudi morda najboljši na svetu v zadnjih 20 letih Bayern. Rožman niti za slovenske razmere nima vesoljcev, a tudi ne vodi Bayerna. Bo pa prvič v karieri moral osvajati lovorike. Sreča je, da svoje vijolično poglavje začenja v Kidričevem, kjer Maribor zmaguje. Zadnji poraz je doživel maja 2017.po divjanju in prometni nesreči še ne bo igral.Sobočani z glavnim ustvarjalcem v glavni vlogiiz ozadja čakajo na spodrsljaj vodilnega dvojca, a si ne smejo privoščiti svojega. Opogumljeni Celjani po zadnji prvenstveni tekmi, ki je nakazala, da imajo več potenciala, kot kaže uvrstitev na lestvici, si ne morejo dovoliti, da bi šli v dodatne kvalifikacije za obstanek. Prvaki?! To bi lahko bil atomski dvoboj, a le če bo igrišče v Fazaneriji (prvič v sezoni?!) naposled urejeno po okusu cvetličarjev in ne kmetovalcev.Gostitelji so iz premora prišli v odličnem stanju. Če bodo ugnali goste, bodo skoraj popolni. Domžalčani zagotovo niso veliko izgubili, trenerne ve le tega, ali so solidni ali tako dobri, da lahko ponovijo oziroma še izboljšajo spomladanski niz, v katerem so osvojili največ točk od vseh (17 od 24). Velike rezerve imajo še v spomladi neučinkovitem prvem strelcu in mladem reprezentantuGoričani igrajo le še zato, da jo komu zagodejo. Obstanek je znanstvena fantastika. Olimpija je bolj kot ne pred igralno uganko: mar se slabših tekmecev lotiti s samozavestjo šampionov in jih lomiti z ritmom ter napadanjem ali pa s taktično preračunljivostjo, a zaradi občutka, da so lahko enakovredni, bi se utegnili tekmeci preleviti v plenilce. Prva zahteva tudi pogum trenerja in igralcev. Vedeli bodo, ali so še pred Mariborčani ali že za njimi.je imel vrh glave časa, da kolikor toliko uglasi pripravljenost igralcev s svojimi principi, med katerimi so osnovni veliko teka, maksimalna disciplina in tekmovalnost. Italijanski! Za rezultatski vzpon potrebujejo Koprčani tudi bolj zvitega in prefinjenega mojstra.v jesenski podobi bi bil adut še za kaj več.