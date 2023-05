V Madridu finale pred finalom

Drugi majski torek prinaša najtežje pričakovani dvoboj nogometne lige prvakov 2022/23, spopad najbolj trofejnega kluba na svetu in vzpenjajoče se sile, ki bi dala vse petrodolarje v zameno za podobno veljavo v nogometni družini. Drevišnja (21) prva tekma polfinala lige prvakov med Realom in Manchester Cityjem je klasičen derbi favoritov za končno zmago v istanbulskem finalu.

Angleži so se tretjič zapovrstjo prebili v polfinale lige prvakov in verjetno bi dali vsaj deset od svojih trinajstih klubov, da bi se lahko Madridčanom oddolžili za lanski polom. Manchester City je bil namreč pred letom dni v polfinalu za razred »boljši« tekmec od Reala, toda izkušnje so opravile svoje in Španci so potrdili, da premorejo v Evropi več življenj od perzijske mačke.

Bomo videli, kako bo ob letu osorej. V obeh klubih zorita fantastična napadalca, ki bi lahko odločila ta nepredvidljiv dvoboj, v katerem stavnice namenjajo vlogo favorita Angležem. To sta domači brazilski matador Rodrygo in prav tako 22-letni norveški viking Erling Haaland. Rodryga ne krasijo zavidljive številke kot Haalanda, a v kratkem obdobju si je v prvi ekipi Reala že pripisal vseh šest možnih lovorik. »Nihče ne ve, kako visoko lahko poseže. Fant igra elegantno, njegovo gibanje je neverjetno. Rodrygov napredek je spektakularen,« je pohvalil svojega aduta z desnega krila Realov trener Carlo Ancelotti. »Želim si nadaljevati niz golov, čutim, da sem povezan z ligo prvakov,« je šefa dopolnil Brazilec, ki je prišel v Madrid leta 2019 iz Santosa.

Vrača se Modrić V primerjavi z zadnjo tekmo v finalu španskega pokala, v katerem je Real ugnal Osasuno (2:1; Rodrygo 2), naj bi njegov trener Carlo Ancelotti opravil le dve menjavi. V enajsterico naj bi se vrnil Luka Modrić. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior; ManCity: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

Če gre soditi po tem, kar bo na mizi, motivu akterjev, prestižu in kupni moči klubov, bi lahko drevi spremljali stereotipni finale pred finalom. Seveda se morata s tem »strinjati« kluba in trenerja. Tudi Pep Guardiola ima v arzenalu topove največjega kalibra, Haaland je le najboljši med njimi, saj ni zaman zabil že 51 golov v krstni sezoni v majici Cityja.

»Z njim v ekipi lahko na vsakem stadionu pričakujemo gol. Če mu daš priložnost, bo zadel iz vsakega položaja. Kazenski streli, diagonalne podaje, dvojne podaje, obvlada vse,« je Guardiola odgovoril na vprašanje, kaj lahko pričakujemo od Norvežana na stadionu Santiago Bernabeu.