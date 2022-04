V Ljudskem vrtu prvi vijolični dan D

Ligaški nogometni maraton je prešel v zaključni šprint in do ključnega derbija sezone: v 33. krogu 1. SNL se bosta nocoj v Ljudskem vrtu pomerila edina kandidata za naslov prvaka, vodilni Maribor in njegov prvi zasledovalec Koper. Uvodna tekma kroga je bila že sinoči (Celje – Mura), danes bo še tekma v Sežani, jutri pa v Domžalah in Stožicah, kjer se bosta pomerila mestna tekmeca.

Maribor: Maribor – Koper (sobota, Rade Obrenović, 20.15): Enačb je veliko, a nobena ne zagotavlja naslova prvaka, jo pa k njemu približuje. Neodločen razplet bi ohranil status quo in napeto bitko za lovoriko do zadnje prvenstvene sekunde. O kotiranju delnic lahko tudi samo špekuliramo. Pragmatični Mariborčani imajo točko prednosti, igrali bodo v Ljudskem vrtu in imajo boljši izkupiček v medsebojnih tekmah (2:1, 2:0, 0:2). Igralno sodobnejši gostje bi dobili občutek varnosti, če ne bodo klonili, v zadnjem kolu bodo vijolični gostovali v trdnjavi Fazaneriji, oni pa v Spodnji Šiški. Mariborčani so se spomladi prelevili v moštvo za pomembne derbije. Prvega v Stožicah so sicer izgubili, potem so zmagali na Bonifiki in še doma proti Olimpiji. Mura je še uganka. Težava vijoličnih je poškodba prvega vratarja Ažbeta Juga in po malem tudi stanje prvega strelca Ognjena Mudrinskega. Ne zmore vseh 90 minut bitke na nož. Koprčani so le brez kapetana Ivice Guberca, ki je spomladi pomembnejši v slačilnici kot na igrišču. Njegova avtoriteta je vidna, na polno in s pripadnostjo do kluba gredo vsi tujci, ki so boljši kot mariborski.

Prva Liga Telemach Maribor 32 18 6 7 47:30 60 Koper 32 18 8 6 51:34 62 Olimpija 32 15 7 10 44:33 52 Mura 32 13 11 8 47:42 50 Bravo 32 11 9 12 29:31 42 Celje 32 12 5 15 43:42 41 Domžale 32 10 10 12 39:38 40 Radomlje 32 9 9 14 37:46 36 Tabor 32 7 8 17 27:35 29 Aluminij 32 4 11 17 27:62 23

Sežana: CB24 Tabor – Kalcer Radomlje (sodnik David Šmajc, 17.30): Sedem točk prednosti branijo gostje pred gostitelji za zanesljiv obstanek med najboljšimi. Sežanci so sicer bliže zadnjemu mestu, a so lahko mirni, v Kidričevem so se že sprijaznili s selitvijo v 2. SNL. Trener Dušan Kosić je v manjši skušnjavi: naj se Sežanci z igro na glavo še spustijo v čudež ali pa naj se že pripravljajo za dvoboj s Triglavom v dodatnih kvalifikacijah.

Domžale: Domžale – Aluminij (nedelja, Mihael Antić, 17.30): Vse bo znano danes v Sežani. Zmaga Tabora že tako v usodo vdanim Kidričanom jemlje voljo do resne tekme za vse ali nič.

Ljubljana: Olimpija – Bravo (Matej Jug, 20.15): Zeleno-beli še tekmujejo, rumeni Šiškarji čakajo le še na pokalni finale 11. maja. To je to, kar je treba vedeti o tekmi, za katero se je že včeraj vedelo, kako se je bo lotil trener Olimpije Robert Prosinečki. Ključna tekma za 3. mesto bo v 35. krogu, ko bo v Stožicah gostovala Mura.