V Kopru je dišalo po odlični Olimpiji

Bo Olimpija pod taktirko trenerja Dina Skenderja lahko sploh bolj napadalna in učinkovita? To je vprašanje, ki vznemirja zahtevnejše zeleno-bele navijače, tiste, ki si želijo Olimpijo s sijajem in spektaklom na igrišču. »Veste kaj, po malem je že na Bonifiki zadišalo o takšni Olimpiji,« je odgovoril kapetan Timi Max Elšnik, ki je bil eden od osrednjih nogometašev Osiječana na zeleno-belem trenerskem stolčku že v njegovem prvem mandatu. Derbi 14. kroga 1. SNL je odločil projektil Almedina Ziljkića, a prste pri golu je imel tudi kapetan.

»Razmišljal sem o svojem strelu, a videl sem, da je koprski branilec stekel proti meni v blok, zato sem 'odložil' žogo do Ziljkića, ki je imel kar veliko časa in prostora za strel,« je pojasnil akcijo za drugo zaporedno zmago. »Tipično Skenderjevo? Verjemite mi, če bi zabili še dva, tri gole, za kar smo imeli dovolj priložnosti, bi lahko govorili o popolni Olimpiji. Takšni, kot jo morda pričakujemo v naslednjih mesecih. Odlični in neprebojni v obrambi in igrivi ter učinkoviti v napadu,« ne skriva optimizma eden od nepogrešljivih igralcev.

Veliko se je dogajalo pri Olimpiji v minulih dnevih, a med igralci se to odrazilo na igrišču. »V nasprotju s preteklostjo, ko je bilo veliko sprememb v moštvu, se zdaj dogaja okoli nas. Spremembe k sreči niso vplivale na moštvo. Z dvema novincema smo okrepili moštvo in dobili kakovost, kaj pa pomenijo druge spremembe za klub, bo razkril čas. Igralno se ni veliko spremenilo, trenerjev slog poznam že od prej in vedel sem, kaj me čaka. S Tomislavom Tomićem v postavitvi 4-4-2 predstavljava prvi obrambni blok pred branilci, odlično se ujameva,« je pojasnil svojo vlogo 23-letni Štajerec, ki v vlogi zadnjega zveznega igralca veliko teče, a je pozabil streljati. Čeprav ima sloves igralca s topovskim strelom in tudi natančnim.

53 tekem v 1. SNL je igral Timi Max Elšnik.

»So tekme, na katerih bi res morda moral več streljati, vendar se v trenutku odločim za drugačno potezo. Večkrat bom poskušal s streli z razdalje,« je povedal novopečeni reprezentant.

Že nekaj tekem dvigujejo formo

Po slabem startu je Olimpija ujela ritem, stari novi znanec na trenerskem stolčku je nasledil Sava Miloševića. »Mislim, da smo že zadnjih deset tekem v vzponu forme igre in izidov. Tudi pod Miloševićevo taktirko je šla krivulja navzgor,« je odkrito in spoštljivo povedal o bivšem trenerju in se raje usmeril v prihodnost, v jutrišnji dan in drugi ljubljansko-koprski dvoboj, pokalnega v Stožicah.

»Zagotavljam, da bomo šli v tekmo, kot da je zadnja. Vem, kaj mi pomeni lovorika in koliko pomeni moštvu, kaj pomeni zmagati v finalu. Olimpija brani naslov. Druga stvar je, kako se bo odločil trener in katerim igralcem bo zaupal. Prepričan sem, da kdor koli bo igral, bo dal vse od sebe. Bo to dovolj ali bo dnevna forma še boljša ali slabša, ne vem. Škoda bi bilo, če ne bi izkoristili tega, da igramo doma in da te ena tekma že popelje v polfinale,« je zaokrožil kapetan, ki v prvem delu sezone še ni zabil gola, a je trikrat podal.