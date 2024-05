V Kopru igrali 105 minut

Ligaškega maratona je konec, razvrstitve so znane, vse odločitve pa še ne. V zadnjem dejanju 33. sezone 1. SNL, 36. krogu, ni bilo toliko drame, kot je bilo pričakovati. Še najmanj v bitki za obstanek, kjer je najkrajšo potegnil Aluminij, ki se bo vrnil v 2. SNL. V dodatne kvalifikacije za obstanek gredo Radomlje, Rogaška pa je bila velika zmagovalka na igrišču in si je zagotovila obstanek, a bo lahko poraženka za »zeleno mizo«, če ne bo prejela tekmovalne licence.

V 1. SNL se je po 13 letih vrnilo Primorje, Nafta pa bo prvoligaški status skušala uloviti proti Radomljam. Prva tekma dodatnih kvalifikacij bo 23. t. m. v Lendavi, povratna pa 26. t. m. v Domžalah.

Aljoša Matko kralj strelcev Izidi: Koper – Maribor 1:1 (Sule 13.; Soudani 42.), Olimpija – Bravo Kostel 0:1 (Pečar 63), Kalcer Radomlje – Celje 1:1 (Malenšek 29.; Matko 93.), Mura – Rogaška 1:2 (Maroša 55.; Mijić 4., Korošec 44.), Aluminij – Domžale 1:3 (Jovanović 93; Krupić 19., 32., Karahodžić 28.). Vrstni red strelcev: 18 – Matko (Celje), 17 – Jakupović (Maribor), 15 – Soudani (Maribor).

Četveroboj moštev iz zgornje polovice je bil uspešen za Maribor in Bravo. Vijolični so na Bonifiki po zaostanku z 0:1 iztržili točko in v zadnjih sekundah ubranili drugo mesto v razburljivi končnici. Tekma se je zavlekla do 105. minute. Koprčani so po posredovanju VAR ostali brez enajstmetrovke v 97. minuti. Za konec so lanski prvaki izgubili še mestni derbi proti Bravu, s čimer so Šiškarji ujeli svojo najboljšo uvrstitev v 1. SNL in lahko še upajo na zgodovinski nastop v Evropi. Olimpiji bi za drugo mesto zadostovala le zmaga.

Mariborčani in Šiškarji bodo zdaj z odprtimi očmi spremljali petkov finalni dvoboj za pokal Pivovarne Union v Stožicah, ki bo presodil o tem, kdo se bo v Evropi pridružil Celju, Mariboru in Olimpiji. Če bo pokalno lovoriko osvojila Rogaška in ne bo prejela tekmovalne licence, bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo igral Bravo, podprvak pa se bo preselil v kvalifikacije za evropsko ligo. Goriška zmaga pomeni, da bo štirikratni slovenski prvak četrti slovenski klub v Evropi, igrali bodo v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Celje začenja kvalifikacije za ligo prvakov 9. ali 10. julija v prvem kolu kvalifikacij, Olimpija, Rogaška ali Gorica 11. julija, Maribor pa 25. julija v 2. kolu.