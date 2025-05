V končnici NBA izgubil, sploh se ne sekira: »Od zdaj naprej bo verjetno veliko piva« (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v odločilni sedmi tekmi drugega kroga končnice severnoameriške lige NBA premagali Denver Nuggets s 125:93 in se uvrstili v konferenčni finale v zahodni konferenci. V konferenčnem polfinalu so skupno slavili s 4:3 v zmagah.

Pri Denver Nuggets, kjer slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, je trikratni MVP lige srbski as Nikola Jokić vpisal 20 točk, devet skokov in sedem podaj.

FOTO: Joshua Gateley Getty Images Via Afp

Po porazu je eden najboljših košarkarjev današnjega časa poudaril, da so ga izkušnje z igranjem za Srbijo na olimpijskih igrah izboljšale kot igralca, ko gre za Eurobasket pa je dejal, da bo o svojem nastopu še premislil, so navedli srbski mediji.

»Od zdaj naprej bo verjetno veliko piva«

»Mislim, da so me olimpijske igre naredile še boljšega. Igral sem za svojo državo, igral sem z drugačnimi pravili, čeprav v bistvu ni tako drugače. Igral sem z drugimi igralci, mislim, da sem postal še boljši. Glede Eurobasketa se moram še odločiti. Pogovoriti se bom moral s trenerji in nekaterimi igralci. Bomo videli, od zdaj naprej pa bo verjetno v naslednjih dneh veliko piva,« je po tekmi povedal Nikola Jokić.