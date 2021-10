V Klingenthal po češnjico na torti

Že po tradiciji bo zadnjo prireditev za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze gostil Klingenthal, kjer se bodo najboljši skakalci in skakalke na svetu danes najprej merili v kvalifikacijah, jutri pa še na tekmah. Konkurenca v areni Vogtland bo močna kot že dolgo ne, med moškimi je prihod napovedalo kar 72 tekmovalcev, kolikor jih že lep čas ni bilo na startnem seznamu.



Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance, je ob branilcu zmage izpred dveh let Anžetu Lanišku (zaradi pandemije lani preizkušnje v Klingenthalu niso izpeljali) na Saško odpeljal še Tilna Bartola, Lovra Kosa, Timija Zajca ter brata Prevc – Ceneta in Petra.



»V zadnjem obdobju še posebej dobro deluje Anže. Močan je Cene, lepe skoke kažejo Peter, Timi in Tilen, a še niso najbolj stanovitni, zraven je tudi Lovro, ki si je zaslužil nastop tudi z drugim in tretjim mestom minuli konec tedna na tekmah za celinski pokal v Klingenthalu,« je razkril Hrgota, ki si želi, da bi fantje popravili vtis s sobotne preizkušnje za poletni »svetovni pokal« v Hinzenbachu, kjer je bil selektor zadovoljen le s šestouvrščenim Cenetom Prevcem. »Želim si, da bi se vseh šest naših skakalcev prebilo skozi kvalifikacije, to bo naš prvi tokratni cilj, potem pa bi rad vse videl v finalu. Če bodo prikazali svoje najboljše skoke iz zadnjega obdobja oziroma njihove približke, so tega zagotovo sposobni, pri čemer lahko nekateri posežejo zelo visoko,« je prepričan Hrgota.



Najstarejši od bratov Prevc bo znova – tako kot v Hinzenbachu – tekmoval s Slatnarjevimi smuči. »Peter si je poleti vzel čas za preizkušanje različnih parov in prišel do ugotovitve, da mu Slatnarjeve zelo ustrezajo. Na njih se v zraku dobro počuti, zato bo z njimi, kot vse kaže, tudi skočil v zimo,« je še dejal 33-letni Velenjčan.

Urša ohranja dobro formo

Če pri moških skupni zmagovalec velike nagrade še ni znan (lovorika se nasmiha norveškemu asu Halvorju E. Granerudu), je pri dekletih že od prejšnje postaje v Čajkovskem jasno, da bo Niko Križnar kot poletna kraljica nasledila Urša Bogataj.



»V Klingenthal smo prišli po češnjico na torti,« je dobro razpoložen glavni trener ženske vrste Zoran Zupančič, ki je zaupal, da je Bogatajeva še vedno v zelo dobri formi. Ob 26-letnici iz Briš pri Polhovem Gradcu bodo na 140-metrski napravi v areni Vogtland skakale še Jerneja Brecl, Katra Komar, Nika Križnar, Špela Rogelj in Nika Prevc, ki je priložnost dobila namesto Eme Klinec. »Ko je Ema zbolela, se je v ekipi sprostilo eno mesto. Moja želja je bila, da se na finalu predstavimo z najboljšo šesterico, trener mladinske reprezentance Stane Baloh pa je določil Niko Prevc,« je pojasnil 46-letni Žirovec in pristavil, da lahko 16-letna skakalka kranjskega Triglava prijetno preseneti.



»Nika se je sposobna z lahkoto prebiti med dobitnice točk, pri vrhu pa je (še) ne pričakujem. Upam le, da krstni nastop med elito zanjo ne bo preveliko breme, da bo skakala mirno in se z dobro izkušnjo vrnila domov,« je dejal Zupančič.

