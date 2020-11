V karanteni se je odklopil od golfa

Medtem ko se je v ZDA z zmago Američana Dustina Johnsona na mastersu v Augusti končala sezona 2019/20 v moški konkurenci, v Evropi še potekajo zaključni boji. Dustin Johnson je sezono končal v velikem slogu. Masters, ki je bil prestavljen z aprila na november, in ček za dobra dva milijona dolarjev je dobil nadvse prepričljivo in tako sezono končal s skupno zmago na turneji PGA ter prvim mestom na svetovni lestvici. »Glede na to, da sem odraščal le slabo uro vožnje od Auguste, je bil zame masters vedno največja želja,« je dejal Johnson.



Točno en mesec pred začetkom mastersa je zbolel za covidom-19. Čeprav je bil v stiku z najbližjimi, ženo Paulino Gretzky in obema sinovoma, nihče od njih ni bil pozitiven. Sprejel je odločitev in se za enajst dni zaprl v hotel. »Niti za trenutek nisem zapustil sobe. Imel sem manjšo teraso, na kateri sem veliko posedal, drugače pa 11 dni nisem prijel palice v roke. Vem, da bi marsikdo vadil vsaj kratko igro ali bližanje, jaz pa sem se popolnoma odklopil od golfa,« je povedal Johnson.



»Bolj kot z boleznijo sem se ukvarjal sam s seboj. Ves dan sem bil živčen, nisem se mogel sprostiti, saj sem se zavedal, kako blizu je masters,« je dejal Johnson, ki se je po karanteni na igrišče vrnil v Houstonu teden dni pred mastersom in zasedel drugo mesto.

Slovenki zgrešili rez

V ZDA se je minula sezona za moške že končala – nova je v teku od septembra –, drugače pa je v Evropi. Pri moških bo skupni zmagovalec sezone znan sredi decembra, pri ženskah konec novembra. Pri slednjih bosta na Race to Costa del Sol nastopili tudi dve Slovenki. Katja Pogačar in Pia Babnik sta trenutno v Savdski Arabiji, kjer sta minuli teden nastopili na milijonskem turnirju, ta teden ju čaka še eden z nagradnim skladom 500.000 dolarjev.



Na uvodnem se nista prebili čez rez. Pogačarjeva je morala nastopiti z izposojenimi palicami, saj so se njene izgubile med letalskim prevozom, Babnikova pa se v močnem vetru in 35 stopinjah Celzija ni najbolje znašla ter prvič v profesionalni karieri zgrešila uvrstitev v zaključne boje. Na zaključnem turnirju evropske serije sezone na jugu Španije bo nastopilo 90 igralk. Pia Babnik je v skupni razvrstitvi sezone na 39. mestu, Katja Pogačar je 52. Tudi tretjo slovensko profesionalno igralko Ano Belac do konca leta čaka še en nastop. S skupno zmago na turneji Symetra, ki ji je prinesla vstopnico za elitno turnejo LPGA, si je zagotovila tudi nastop na odprtem prvenstvu ZDA v Houstonu od 10. do 14. decembra.