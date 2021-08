V kaosu je gotova samo Rogličeva rdeča majica

Prva prava gorska etapa je razstrelila dogajanje na Vuelti, in to s Slovencema v glavnih vlogah. Med napadalci na preizkušnji čez kar šest klancev je bil namreč tudi Jan Polanc, ki je virtualno že nosil rdečo majico. Ta pa je v cilju za pičlih 8 sekund spet končala na plečih Primoža Rogliča. Polanc se je v napad podal po prvem vzponu na Puerto La Llacuna, ko se je kar 23 kolesarjev pognalo v lov za šestimi ubežniki. Veter mu je rezal moštveni kolega Matteo Trentin, ki je imel veliko zaslug tudi za to, da sta se skupini združili in je prednost ubežnikov dobrih 50 km pred ciljem narasla nad štiri minute.



Polanc, ki je pred etapo za Rogličem zaostajal 1:42, je oblekel virtualno rdečo majico, zastavljalo se je že vprašanje, ali si bo nadel tudi pravo. Kolesarji Jumba Visme ga niso spustili predaleč, prednost je začela upadati, vendar je nato na dirki zavladal popoln kaos. Napadli so Alejandro Valverde (Movistar), Richard Carapaz, Adam Yates (oba Ineos) in David de la Cruz (UAE). Akcija ni dolgo trajala, ker je Valverde na enem od zavojev izgubil nadzor nad kolesom in pri padcu zdrsnil čez rob ceste. Pretresen in v vidnih bolečinah je sedel nazaj na kolo, vendar je moral kmalu za tem 41-letni starosta karavane sprejeti položaj – v solzah je s kolesa sestopil na morda svoji zadnji Vuelti.

Majica kot žerjavica

A dirka je šla naprej, napadi so si sledili predvsem med ubežniki, med katerimi Polanca ni bilo več v ospredju. V virtualni majici se je tako znašel Avstrijec Felix Großschartner (Bora Hansgrohe), ki sicer ni bil dovolj močan, da bi se boril za etapno zmago – ta je pripadla Avstralcu Michaelu Storerju (DSM) –, a se je otresel Slovenca v dresu ekipe UAE. Ali bo rdeča majica še slovenska, je bilo tako odvisno od Rogliča, ki na izjemno zahtevnem ciljnem vzponu na Balcon de Alicante ni kazal želje po napadanju tekmecev in pridobivanju časa. Brez težav pa je sledil skokom Yatesa in Miguela Angela Lopeza (Movistar).



V cilj je prikolesaril na 16. mestu 3:33 za zmagovalcem, kar je bilo bolj pomembno, 2:01 za Großsschartnerjem, tako da je ohranil osem sekund pred severnim sosedom. Polanc, ki je imel izjemno priložnost, da po rožnati majici, ki jo je dva dni nosil na Giru 2019, obleče še rdečo, je etapo končal na 10. mestu, 2:29 za Storerjem, a slabo minuto za Großschartnerjem in dobro minuto pred Rogličem, tako da se je povzpel na 5. mesto v skupnem seštevku, 38 sekund za rdečim rojakom. S tekmeci pa bodo šli Roglič, Polanc, Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange) ta konec tedna tako na morje kot v hribe.



Današnja 8. etapa bo z izjemo nekaj manjših vzpetin ravninska, karavana pa jo bo končala obkrožena z morjem. Po nasipu se bodo pripeljali do cilja v Mangi del Mar Menor nedaleč od Murcie. Povsem drugačna bo 9. etapa, štirje vzponi s skupno višinsko razliko 4500 metrov bodo na 188 km dolgi poti do Alta del Velefique. Ta 13,2 km dolgi klanec s povprečnim naklonom 6,4 odstotka je precej bolj zahteven v prvi polovici, v kateri nakloni dosegajo 15 odstotkov. Na njem bo padla odločitev o nosilcu rdeče majice na zaslužen ponedeljkov prvi dan premora na dirki.

