V Kanado odhaja 17-letni hokejist slovenskih korenin (FOTO)

Letošnji nabor za severnoameriško hokejsko ligo NHL konec junija je minil brez slovenskih igralcev. So pa Toronto Maple Leafs izbrali norveškega napadalca Tinusa Luca Koblarja. To je 17-letni in 191 centimetrov visok sin nekdanjih slovenskih športnikov, biatlonke Andreje Grašič in smučarja Jerneja Koblarja.

Koblar je, kot ga je navedel Yahoo Sports, po starših, s katerimi se je pred leti preselil na Norveško, povzel tekmovalnost, kot najljubšega igralca pa izpostavil slovenskega zvezdnika ekipe Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Za hokejista, ki igra za Leskandsovo ekipo do 20 let na Švedskem, so zapisali, da sicer ne dosega veliko točk, v prejšnji sezoni je na 45 tekmah zbral osem golov in 13 podaj, da pa je dober pri organizaciji igre in v obrambi.

Toronto, ki je Koblarja izbral kot 64. na naboru, je v minuli sezoni NHL izgubil v drugem krogu končnice proti poznejšemu prvaku Floridi.