V Istanbul lahko potuje le eden

Žreb letošnje lige prvakov je gledalcem namenil obilico dvobojev težkokategornikov, polfinale med madridskim Realom in Manchester Cityjem pa je nedvomno češnja na torti, za marsikoga tudi finale pred finalom.

Po sezonah bridkih razočaranj se zdi, da so varovanci Pepa Guardiole naposled dozoreli. Na prvi tekmi so prevladovali in niti gol Viniciusa Juniorja, Real ga je dosegel iz prve priložnosti, jim ni spodrezal kril. Potrpežljivo so čakali na svojo priložnost in iz Madrida odnesli celo kožo, zdaj pa jih pred njihovimi navijači v Manchestru čaka ena najbolj pomembnih tekem v zgodovini kluba.

Cityjev stroj je po svetovnem prvenstvu začel mleti, ogromno zaslug za to pa ima njihov talisman Ilkay Gündogan. Izkušeni Nemec je metronom na sredini igrišča, po njegovih taktih se odvija igra in ko so podaje Gündogana tako natančne, kot so v tej sezoni, tudi Erlingu Haalandu in soigralcem ni težko najti poti do mreže. Za nameček se je na krilih samozavesti Gündogan v zadnjem obdobju tudi strelsko prebudil, v nedeljo je dosegel dva zadetka za zmago Cityja s 3:0 proti Evertonu, s katero so praktično že potrdili naslov angleškega prvaka.

Ko govori Gündogan, vsi poslušajo

Guardiola zelo ceni nizkoraslega vezista: »Iz dneva v dan dokazuje kakovost in predanost klubu. Gre za izjemnega športnika v vseh pogledih, ne le, ko zabija gole. Ne govori veliko, a ko se Ilkay oglasi, ga vsi poslušajo. To je moč pravega vodje.«

Naloga Luka Modrića in Tonija Kroosa bo, da Gündoganu čim manjkrat dovolita neoviran sprejem žoge. Čaka pa ju še bolj pomembna naloga, saj sta prav centralna vezista Reala ključna pri zapiranju prostora za podaje, ki bi jih Haaland lahko pretvoril v zadetke. Na prvi tekmi sta to počela izvrstno, oporo sta imela v izjemnem Antoniu Rüdigerju, ki je norveškemu golgeterju na vsakem koraku sledil kot senca.

Eder Militao že 27 mesecev ni izpustil dveh tekem v LP zapored, danes pa bi lahko ostal brez mesta v obrambi.

Nemški centralni branilec je bil eden od junakov belega baleta na prvi tekmi. »Čez vikend sem mu namenil počitek, ker sem videl, da je utrujen. Na prvi tekmi proti Manchestru je bil izvrsten in lahko potrdim, da bo v sredo igral. Ne le igral, začel bo v prvi postavi,« je nad Nemcem navdušen trener Carlo Ancelotti. Izkušenega Italijana čaka odločitev, ali mesto ob Rudigerju zaupati v zadnjih dveh sezonah najboljšemu branilcu ekipe Ederju Militau, ali pa vztrajati z Davidom Alabo, ki je na prvi tekmi igral odlično. Morda bomo videli vse tri, Eduardo Camavinga ima težave z gležnjem in če ne bo nared, bo Alaba zasedel njegovo mesto na boku.

Tekmo bo sodil Szymon Marciniak. Poljak je doslej Realu v ligi prvakov sodil petkrat in vsakič so Madridčani na koncu tudi osvojili ligo prvakov. Če se bo tradicija nadaljevala, bo Real danes zvečer zakorakal proti naslovu št. 15.