V Fazaneriji na obisku 143 milijonov evrov

Evropska pot nogometašev Mure dobiva obrise ponovitve zgodovinskega podviga prekmurskega kluba. Če bo drevi v Fazaneriji (dvoboj se bo začel ob 19. uri) padel še najslavnejši gost, evropski prvak iz leta 1988 in 24-kratni nizozemski šampion PSV, se bodo uvrstili v 4. krog kvalifikacij za evropsko ligo in se potegovali za preboj v skupinski del po kakovosti drugega najmočnejšega tekmovanja na stari celini.



Mura je bila v Evropi že uspešnejša. Leta 2012 jo je na zadnji oviri v kvalifikacijah za evropsko ligo pred vstopom v paradiž ustavil rimski Lazio. A Mura izpred osmih let je bila Mura na poti v pogubo, ki ji je šlo na roko vse mogoče in nemogoče, letošnja je na poti čudežev, piše ali izziva pa jih predvsem sama. Pa vendar, presežek bo le napredovanje proti kar 143 milijonov evrov ovrednotenemu tekmecu.



Osrednji mož odlično delujočega črno-belega orkestra Ante Šimundža je bil oče Mure že, ko se je približala sanjskemu podvigu, a je zaradi slabih razmer predčasno zapustil trenerski stolček. Od zdajšnjih članov orkestra so dvoboja z Laziem in evropsko pot okusili tudi Matic Maruško, Nino Kouter, Alen Kozar in Jure Travner. Prvi trije so nepogrešljivi kamenčki v Šimundževem mozaiku, Celjan je gasilec po potrebi.

PSV se je nekoč izvlekel proti Mariboru

PSV je favorit, Mura pa ni le brezzobi tekmec, ki bo že vnaprej vrgel puško v koruzo. Šimundža zelo dobro ve, kako se lotiti nekoliko vzvišenih nasprotnikov, prepričanih, da jim ne more spodleteti ob tako neugledni oviri, čeprav pred 22 leti ni bil med Mariborčani, ki so šele v podaljšku izgubili bitko za ligo prvakov proti PSV. Za takšne tekmece ima preprosto formulo: »Enostavnost in drznost.« Oboje so Sobočani v tej sezoni že združili do vrhunca: šest tekem, pet zmag, en neodločen izid z razliko v golih 13:0 je bilanca v novi sezoni.



Evropski preizkušnji sta bili še najbolj prepričljivi. V Budimpešti je bil Kalju resda nekonkurenčen (4:0), zato pa je bil potop danskega Århusa v Fazaneriji (Mura je zmagala s 3:0) jasno sporočilo tudi za zasedbo novega trenerja pri PSV Rogerja Schmidta. Nemec je po letu oddiha junija zamenjal v. d. trenerja Ernsta Faberja, ki je po decembrski odstavitvi Marka van Bommla popeljal moštvo do 4. mesta v domačem prvenstvu.

PSV je velikan

Izjemna samozavest in taktična popolnost krasita Muro v uvodnem delu sezone. »Odlični rezultati brez prejetega gola dvigujejo samozavest. Eno gre z drugim, a zdaj se bomo soočili s tekmecem višje kakovosti. Igrali bomo z velikanom,« si ne beli las 48-letni Mariborčan (28. t. m. bo dopolnil 49 let), ki ne bo izpustil niti najmanjše podrobnosti v taktično-tehnični pripravi na dvoboj. V veliki meri je Šimundža že razkril Murino podobo proti na papirju favoriziranemu Århusu. Zdaj bodo odločale malenkosti, na primer ocena o dnevni formi posameznikov.



Nizozemci so se presenetljivo odločili, da se bodo nastanili v Mariboru, zaradi česar sinoči niso opravili treninga v Fazaneriji.

Sodniška zasedba prihaja iz Švice, glavni sodnik bo Sandro Schärer. y