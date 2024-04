V Dubrovniku dobila novo potrditev

LJUBLJANA • Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo začela obetavna slovenska judoistka Kaja Schuster po vseh uspehih, ki jih je dosegla med mladinkami, opozarjati nase tudi v absolutni konkurenci. To ji je pred dvema tednoma izvrstno uspelo v Dubrovniku, kjer je na turnirju za evropski pokal zablestela v vsem sijaju in si na koncu priborila prvo mesto v kategoriji do 70 kilogramov.

V petek bo 20-letna Ljubljančanka, ki se je v začetku lanskega septembra v Haagu ovenčala z naslovom mladinske evropske prvakinje in mesec dni pozneje še z bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v Odivelasu, prestala še ognjeni krst na velikem članskem tekmovanju – na prvenstvu stare celine v Zagrebu.

To bo zanjo spet nekaj novega

»Ko sem pred kakšnim mesecem izvedela, da bom šla zraven na to prvenstvo, sem bila zelo vesela. Na to gledam kot na nekakšno potrditev, da imamo dobre treninge in da sem na pravi poti. Če sem iskrena, že komaj čakam na začetek tekmovanja, to bo zame spet nekaj novega,« je začela Kaja z iskro v očeh pripovedovati o evropskem prvenstvu v glavnem mestu Hrvaške. Toliko bolj se ga veseli, ker je blizu Sloveniji, tako da jo bodo lahko prišli spodbujat tudi njeni najbližji, ki so tudi njeni največji navijači.

Ker se bo prvič preizkusila v tej konkurenci, ne ve, kaj lahko pričakuje. »Želim si, da bi se na svoj dan D počutila dobro, da bi se borila čim bolj sproščeno in v dvobojih kar najbolj uživala,« si je zaželela nadarjena judoistka Bežigrada in pribila, da na nobeno tekmo ne gre s ciljem, da mora osvojiti kolajno.

»Vsekakor imam določene želje, vendar pa je pri meni tako, da so doseženi rezultati posledica manjših ciljev. Tudi pri študiju poskušam, denimo, obveznosti razčleniti na manjše stvari, s katerimi se potem bolj obremenjujem kot s končnim ciljem. Takšen je moj pristop,« je zaupala Schustrova, zadovoljna, ker ji je šlo nazadnje tako dobro od rok v Dubrovniku. Z zlato lovoriko si je namreč študentka prvega letnika Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani še malo okrepila samozavest, ki ji bo prišla še kako prav tudi v Zagrebu.