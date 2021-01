V družini je treba kdaj udariti po mizi

»Na olimpijske igre se še zlepa nismo uvrstili in tudi z zadnjo afero si nismo naredili usluge.«

Bivši reprezentantiinter nekdanji selektorso pričakovali več od nastopa Slovencev na rokometnem SP v Egiptu. Za uvrstitev na olimpijske igre bo treba pokazati igro z repom in glavo. Težave morata rešiti selektorin predvsem garderoba.Roman Pungartnik: »Fantje so bili povsem zunaj forme, posebno nosilci igre. Kriv je neposrečeni izbor selektorja. Nakopičil je nekaj igralcev, ki so si bili bolj v napoto. Fantje niso čez noč pozabili rokometa. Zavedati pa se morajo razlike med klubom in reprezentanco. Kdor tega ne razume, se mu je treba odreči za skupno dobro. Govorimo, da Slovenija nima vodje. Strinjam se, nimamoali, zato pa imamo tri, štiri igralce, ki lahko to postanejo. Treba jim je to dati vedeti. Vzdušje v reprezentanci očitno ni dobro, tako kot v družini je treba včasih udariti po mizi. Kapetanje nakazal določene težave, samo garderoba jih lahko reši.«Luka Žvižej: »Slovenija ni bila dovolj konstantna. Zares dobro je odigrala samo prvi polčas proti Egiptu, kar je bilo premalo. Četrtfinale je bil izgubljen proti Rusiji. Dogajale so se napake, ki se pri igralcih takšnega kova ne bi smele. Črna pika je bila leva stran, tudi v obrambi. V Sloveniji imamo dobra leva krila, ne vem, zakaj so vsi pozabili na igralce, kot je denimo. V najslabšem primeru naj pripeljejo Žvižeja, če se malce pošalim. Vsekakor je treba podpreti reprezentanco, ki jo čaka težka naloga v Berlinu, a verjamem, da ji bo uspelo.«Jure Natek: »Škoda, predstave niso bile optimalne. Reprezentanca je dejansko sposobna več, a upoštevati velja tudi vse okoliščine, ki niso šle njej v prid. Imela je krajše priprave, tu so bile okužbe, forma igralcev ni bila najboljša ... Res je, tudi druge reprezentance so se soočale s podobnimi težavami, toda naša je v teh razmerah potegnila najkrajšo. Nisem privrženec nepremišljenih skrajnih potez. Pred izjemno pomembnimi olimpijskimi kvalifikacijami naj se najprej opravi podrobna analiza. Do kvalifikacij bodo najbrž vsi igralci zdravi in v boljši formi.«Beno Lapajne: »V Egiptu se je pokazalo le trenutno realno stanje. Ni šlo za neuspeh, samo cilja ni dosegla. Je pa Slovenija sposobna več. Toda najprej si je treba povrniti samozavest. Slovenija po moji oceni sodi med štiri najboljše reprezentance na svetu in kolajno bo osvojila takrat, ko bodo vsi verjeli v svoje sposobnosti. Ta ekipa je vrhunska, ima vrhunskega trenerja, strokovni štab, vodstvo, o čemer govori tudi odlično sojenje na SP. Na olimpijskih igrah bo realno med kandidati za kolajno. Najboljše reprezentance odlikuje kontinuiteta vodenja.«Tone Tiselj: »Žalosten sem, ker nismo izkoristili vseh razpoložljivih možnosti. Razlogi za neuspeh so naslednji: selektor ni profesionalec, ima premalo kakovostnih informacij in iz ozkega kroga, ne izbira sodelavcev in ne ve se, kateri slog bi igrali, skandinavskega ali španskega. Pred petnajstimi leti je bilo več profesionalnosti. Na olimpijske igre se še zlepa nismo uvrstili in tudi z zadnjo afero si nismo naredili usluge. Za pozitivno nadaljevanje bi veljalo povleči naslednje poteze: selektorju je treba preprečiti iskanje kluba, naj bo profesionalec in naj preživi več časa v Sloveniji, kjer bo lahko dobil več informacij.«