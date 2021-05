V družbi Magica in Oscarja Robertsona

Ekipa Dallas Mavericks je v košarkarski ligi NBA doma premagala Washington Wizards s 125:124: Luka Dončić je za zmago v 39 minutah dosegel trojni dvojček z 31 točkami, kar 20 asistencami in 12 skoki. Dorian Finney-Smith (22 točk) je s trojko 9,3 sekunde pred koncem dosegel zadnji odločilni koš, podal mu je prav Dončić.



Slovenski zvezdnik je 1,3 sekunde pred koncem ujel še žogo po zgrešenem metu tekmecev in s tem poskrbel za slavje domačih. Dončić je ponovno vodil svoje moštvo do pomembne zmage, tokrat je izgubil le eno žogo, prišel pa je do desetega trojnega dvojčka v sezoni, brez njega je bil 21 tekem, kar je najdaljši niz po začetku kariere v NBA, ko je prvega zabeležil po 44 tekmah v sezoni 2018/19.



Pridružil se je Russllu Westbrooku, Magicu Johnsonu in Oscarju Robertsonu kot četrti v ligi, ki je trojni dvojček dosegel z najmanj 30 točkami in 20 asistencami. »Mislim, da sem precej bolj zadovoljen s tem, da sem izgubil le eno žogo. To se še ni zgodilo,« je o tem povedal Dončić. »Luka je igral izvrstno na obeh straneh igrišča. V vsaki akciji se je pravilno odločil in povrhu nato še ujel zadnjo žogo po zgrešenem metu Bradleyja Beala. Spektakularno,« je povedal trener Dallasa Rick Carlisle.



Beal je za tekmece dosegel 29 točk, Westbrook pa kar 42 ter zbral še 10 skokov in devet podaj, a so Wizards v boju za končnico izgubili tretjič na zadnjih 15 tekmah.

Dragić prispeval k zmagi

Na preostalih dveh tekmah s slovenskima košarkarjema v zaključku ni bilo tako dramatično. Miami Heat je s 124:107 v Clevelandu ugnal Cavaliers, Denver Nuggets pa s 110:104 v Los Angelesu Clippers. Goran Dragić je v igro vstopil s klopi Miamija in v 29 minutah zbral devet točk, sedem asistenc in pet skokov, Vlatko Čančar pa za Denver, za katerega je Srb Nikola Jokić dosegel 30 košev, 14 skokov in sedem asistenc, ni igral.



Denver je zdaj na tretjem mestu na zahodnem delu, na peto pa je prišel Dallas in prehitel branilce naslova Los Angeles Lakers; obe ekipi imata sicer po 36 zmag in 27 porazov. Miami, Kendrick Nunn je dosegel 22, Duncan Robinson pa 20 točk, je na sedmem mestu na vzhodnem delu, a je po 34. zmagi ob 30 porazih ujel Boston, ta je na šestem mestu, ki še neposredno vodi v končnico.

