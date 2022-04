V Domžalah nabrušen le o naslovu prepričani Koper

Mariborčani in Radomljani so že sinoči opravili svojo nalogo v 31. krogu 1. SNL, kako pa jo bodo prvi zasledovalci vijoličnih Koprčani, bo znano po današnji prvi tekmi v Domžalah. Velikonočni paket tekem brez nedeljskih se bo zaokrožil šele v ponedeljek v soboški Fazaneriji.

Domžale: Domžale – Koper (danes, sodnik David Šmajc, 15): Iskreno, gostiteljem je kaj malo mar za tekmo, ki je pripravljalna za pokalni polfinale proti Bravu. To je lahko dodaten motiv za rezerviste. Ti se bodo motiviranim Koprčanom, slednji so tudi v formi, zoperstavili na nož. A to je tudi vse, s čimer ta trenutek lahko ogrozijo o sanjskem razpletu, naslovu prvakov, prepričane Koprčane. V njihovem napadalnem mozaiku manjka še učinek tretjega moža, Nigerijca Bedeja Osujija. Gambijec Lamin Colley in Jamajčan Kaheem Parris sta v odlični formi.

Celje: Celje – Bravo (Mihael Antić, 17.30): Ni kaj, treba je oddelati šiht, čeprav bi ga oboji najraje izpustili. Za oba trenerja podobnih filozofij, domačega Simona Rožmana in gostujočega Dejana Grabića, bo največji izziv izbrati enajsterico mož, ki ne bodo brezglavi in pretirano nabrušeni, a hkrati dovolj tekmovalni, da bodo vsaj izpeljali odličen trening za pokalni dvoboj.

Ljubljana: Olimpija – CB24 Tabor (Aleksandar Matković, 20.15): Poraz v Ljudskem vrtu je že pozabljen, toda za zeleno-bele je dvoboj s Sežanci zdaj še pomembnejši. Nakazuje se bitka do zadnjega sodnikovega žvižga za tretje mesto in uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo. Robert Prosinečki si ne sme več privoščiti igralskih eksperimentov, kot ga je izvedel v derbiju, ko je v igro poslal novinca Nevena Đuraseka. Ne zato, ker je preslab za SNL, temveč ker še ni ujel misli z ligo, ki je zanj le začasna po prihodu iz Ukrajine. Nekaj več slovenskega pridiha bi lahko vrnila povratnika na seznamu igralcev za tekmo Mustafa Nukić in Svit Sešlar. Navijaška skupina Green Dragons je v derbiju iztržila le to, da bo v klubski blagajni nekaj tisoč evrov manj in da tekme s tribun Stožic ne bo spremljalo še tistih nekaj sto navijačev.

Prva liga Telemach Maribor 30 18 5 7 47:30 59 Koper 30 16 8 6 49:34 56 Olimpija 30 14 7 9 43:32 49 Mura 30 12 11 7 42:39 47 Bravo 30 11 9 10 29:27 42 Domžale 30 9 10 11 37:37 37 Celje 30 10 5 15 35:42 35 Radomlje 30 8 8 14 34:44 32 Tabor 30 7 8 15 26:32 29 Aluminij 30 4 11 15 27:52 23

Murska Sobota: Mura – Aluminij (ponedeljek, Rade Obrenović, 17.30): V Šiški so oživeli prekmurski upi o Evropi. Uresničijo jih lahko le drugi, na primer, polom zeleno-belih ali pokalno zmagoslavje Koprčanov. A najprej morajo nekdanji prvaki svojo nalogo opraviti na igrišču. Trenerju Damirju Čontali se je prikazal Mihael Klepač. Hrvat se prebuja zgolj v zaključnih delih sezone, a Sobočani bi ga potrebovali že veliko prej. S pravim Klepačem bi bili namreč v bitki za prvaka.