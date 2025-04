V Dolenji vasi pripravili velik sprejem za domača Prevčeva junaka

V Dolenji vasi na Gorenjskem je občina Železniki danes pripravila sprejem za smučarska skakalca Niko Prevc in njenega brata Domna, za katerima je pravkar končana odlična sezona. Pred zasluženim oddihom sta danes pozdravila še najbližje domače navijače in še enkrat podoživela izjemno sezono.

Skakalci so imeli po uspešni sezoni v torek sprejem že v Luki Koper, danes pa so vaščani Dolenje vasi izstopajočima Niki in Domnu sprejem pripravili še v domačem kraju.

Na sprejemu so bila ob domačih privržencih tudi nekatera znana slovenska imena smučarskih skokov, na odru so se pred prihodom Nike in Domna med drugimi pojavili Ema Klinec, Nika Vodan, Peter Prevc, Robert Kranjec, Franci Petek ...

Mlada slovenska skakalka je v predolimpijski zimi nanizala številne dosežke in osvojila vse, kar je bilo na voljo. Skupno je 19-krat stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala, pri tem pa dosegla še nekaj rekordov in potrdila primat kraljice skokov tudi na letalnici.

Na finalu sezone v Lahtiju je dodala še dve zmagi, na finalni tekmi pa je s svojo 22. zmago v karieri vse zasledovalke premagala za kar 51,4 točke, kar je rekordna prednost v zgodovini tekmovanja. Rekorden je bil tudi njen skupni zbir točk sezone; 1933 točk je največ v zgodovini svetovnega pokala. Ob tem je izenačila še dva dosežka Japonke Sare Takanashi: najprej z deseto zaporedno zmago v pokalu, nato še s 15 zmagami v eni sezoni.

Na sprejemu

Na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je osvojila tri kolajne. Postala je prva skakalka v zgodovini, ki je zmagala tako na srednji kot veliki napravi, dodala pa je še srebro s tekme mešanih ekip. Osvojila je še drugi veliki kristalni globus in na letalnici v Vikersundu postavila ženski svetovni rekord, ko je poletela 236 m.

»Takšnega števila navijačev, ki so te celo sezono podpirali in so bili s tabo na vsaki tekmi, ne moreš zavrniti. To me navdušuje zdaj ob koncu sezone, med samimi tekmami se tega niti ne zavedam toliko, zdaj sem pa res hvaležna za to,« je dejala Nika Prevc in dodala, da je presenečena nad številčnostjo udeležbe.

»Všeč mi je, da tudi vaščani dajo nekaj na najine dosežke in da pridejo v takšni množični številki spodbujat. To pokažejo že tudi s tem, da se pojavijo,« pa je dodal starejši brat Domen in v imenu obeh dodal, da se je trenutno dogajalo toliko stvari, da bosta uspehe dojemala skozi poletje, prav pa bodo prišli pri poletnih treningih.

»To ti daje energijo. Koliko ljudi te zadaj podpira, da tu ni samo ekipa, ampak ljudje, ki ti želijo vse dobro in srečno. Konec koncev so tudi oni del tega mozaika, da si lahko na dolgi rok uspešen,« je še dodal Domen.

Na sprejemu je bilo kar nekaj mladih navijačev, katerim sta skakalca Prevc verjetno velik vzor. A biti vrhunski športnik pomeni, da moraš življenje posvetiti športu, pravi Domen. »Biti vrhunski športnik ne pomeni oddelati treninga in iti domov, ampak je življenjsko poslanstvo. Temu moraš posvetiti življenje, če želiš kaj iz sebe narediti. Tu nekih bližnjic ni,« je nekaj nasvetov podelil bodočim skakalcem in športnikom.

Za Domnom je sicer po nekoliko zahtevnejšem začetku izjemen zaključek sezone. Na SP na Norveškem je prav tako osvojil tri odličja, svetovni prvak je postal na veliki skakalnici, zlati so bili tudi na ekipni tekmi, medtem ko je dodal srebro na tekmi mešanih ekip.

Sezono zaokrožil na najboljši možen način

V Planici je sezono zaokrožil na najboljši možen način, slavil je na prvi posamični tekmi in v žep prvič v karieri pospravil mali kristalni globus za zmagovalca skupnega seštevka poletov. Na zadnji tekmi sezone je pred domačim občinstvom z 254,5 metra postavil tudi nov svetovni rekord.

»Z velikim ponosom tole doživljam. Neverjetno je vsaj posredno biti del te skakalne družine in spremljati, kako se razvijajo slovenski skoki in so uspešni. Trenutno je zelo lepo. Seveda tudi ni težko, ko ne gre najbolje, takrat še bolj držimo pesti za naše skakalce in skakalke,« pa je ob robu dogodka dejal Franci Petek, nekdanji svetovni prvak.