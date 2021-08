V desetih minutah očarala Italijo

Italijani se še niso dobro odpočili od praznovanja uspeha nogometašev na euru, že so doživeli nov val navdušenja in nacionalnega ponosa. V zvezde kujejo atleta, skakalca v višino Gianmarca Tamberija in sprinterja Lamonta Marcella Jacobsa, ki sta zlati olimpijski kolajni osvojila v razmiku desetih minut.



»Ura je šest zjutraj in bojim se zaspati, ker se nočem zbuditi in ugotoviti, da so bile to le sanje,« je sledilcem na družabnem omrežju sporočil Tamberi, ki je očaral televizijske gledalce, ko se je tako pristno in čustveno veselil uspeha. Tudi italijanski javnosti precej neznani Jacobs je z 9,80 na 100 metrov dosegel nov evropski rekord in nasledil Usaina Bolta, lastnika olimpijskega zlata v zadnjih 13 letih. To je bila prva italijanska zmaga v paradni sprinterski disciplini, pred tem se nihče z Apeninskega polotoka ni prebil v finale. Je pa bil Pietro Mennea prvak na 200 metrov na OI 1980 v Moskvi in Livio Berruti v Rimu 1960.



»Ko je bil majhen, sem mu rekla, da bo nekega dne dosegel Bolta. Smo na pravi poti, naslednji cilj je svetovni rekord. Če ne letos, pa prihodnje leto,« je prepričana Jacobsova mama, v Teksasu rojena Viviana Masini. Letos najhitrejši mož na svetu, Američan Trayvon Bromell (9,77), je bil diskvalificiran v polfinalu, kar ne zmanjšuje uspeha temnopoltega Italijana, ki se je šele letos prvič spustil pod mejo 10 sekund. »Od otroštva sem sanjal o zlati kolajni na OI in zdaj so se sanje uresničile,« je bil presrečen 26-letni Jacobs, čigar oče je kot vojak služboval v Italiji. Marcell se je rodil v El Pasu v Teksasu, pri 18 mesecih pa sta se z materjo preselila v Desenzano ob Gardskem jezeru, ko je bil oče premeščen v Južno Korejo in je prekinil stike z njima.

Člana kluba Zlati plameni

Marcell se je z atletiko začel ukvarjati pri desetih letih, sprva je bila njegova glavna disciplina skok v daljino, v kateri ima osebni rekord 807 cm (2017). Zdaj je član policijskega športnega kluba Fiamme Oro (zlati plameni). Svoj hitri napredek je pripisal treningu, dieti in mentalnim vajam. »Zares se veliko ukvarjam s svojimi mislimi. Kadar sem prišel na pomembno tekmo, noge niso delovale, kot bi morale. Zdaj je drugače, kar nesejo me. Veliko je v glavi,« je razkril najhitrejši človek, ki ne prihaja iz ZDA ali z Jamajke.

Mama Viviana vodi manjši hotel, pomaga ji tudi Marcell. »Čutila sem, da se bo zgodilo nekaj lepega, a da bo osvojil zlato, tega res nisem pričakovala. Vedno je bil malce nor, živel iz dneva v dan, vsako stvar sprejemal z nasmeškom. Zdaj je nori skakalec postal nori prvak v sprintu,« je razkrila za italijansko televizijo.



Devetindvajsetletni kodrolasec Tamberi si je zlato delil s katarskim tekmecem Mutazom Barshimom, oba sta preskočila 237 cm. Tudi on prihaja iz omenjenega policijskega kluba, ki opravičuje svoje ime. Premier Mario Draghi je oba italijanska šampiona poklical v Tokio in ju osebno povabil na sprejem v rimsko palačo iz 16. stoletja, v kateri so bili pred kratkim nogometni azzurri in finalist Wimbledona Matteo Berrettini.

