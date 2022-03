V Črni gori prepričal že mnoge

V soboto se po reprezentančnem premoru nadaljuje tekmovanje v regionalni ligi ABA. Tudi za ekipo črnogorskega SC Derby, novinca v ligi, ki se je med uveljavljenimi velikani dobro znašel. Pod vodstvom slovenskega trenerja Andreja Žaklja zaseda 8. mesto.

»Imamo mlado ekipo, trdo smo trenirali. Imamo pet reprezentantov, štirje so bili s Črno goro, eden z BiH,« se nam je javil iz Podgorice trener Žakelj, ki ne spi na lovorikah, a mu ugaja, ker gre ekipi po načrtu. »Nihče ni pričakoval takega rezultata. Pred nami je zaključni del regionalne lige, radi bi dali še priložnosti mladim igralcem, jim pomagali, da se uveljavijo, to je filozofija kluba,« pojasni Žakelj, ki vodi ekipo Studentskega centra iz Podgorice.

Lani so postali prvaki lige ABA2 in si priigrali mesto v eliti. Ekipo je vodil Nenad Trajković (v sezoni 2011/12 trener Krke), a se je poslovil. Črnogorci so iskali novega trenerja, ki bi bil pripravljen delati z mladimi in loviti dober rezultat. Za nameček se je o Žaklju širil dober glas – tudi zavoljo dela v žal propadlem Kopru Primorski, kjer je po eksodusu polovice ekipe leta 2020 postal pokalni prvak.

V pomoč pri dogovoru s Črnogorci mu je bilo tudi priporočilo enega od stanovskih kolegov, z vodstvom kluba iz Podgorice so si hitro segli v roke. »Vodstvo ima potrpljenje, delamo na dolgi rok. Želimo si, da naš klub postane center za razvoj nadarjenih mladih košarkarjev v regiji,« je jasen sogovornik.

Med mladimi je nase opozoril 18-letni 214 centimetrov visoki hrvaški biser Tomislav Ivišić, ki je lani z bratom iz Šibenke prišel v Črno goro. Igra po 13 minut, v ligi ABA dosega po 4,9 točke in 2,7 skoka na tekmo, posebno se je izkazal na tekmah proti Crveni zvezdi in Budućnosti. Kapetan moštva je 34-letni Nikola Pavličević, v sezoni 2015/16 košarkar ljubljanske Olimpije. Naš trener na delu v Črni gori hvali razmere, ki jih imajo na voljo. Dvorana v predmestju je na razpolago 24 ur na dan, v njej so pisarne, klubski fitnes, tam vadijo tudi mlajše selekcije.

Za njim je 16 let trenerstva, danes šteje 43 let. Začel je na Slovanu kot pomočnik Aleksandra Sekuliča, potem Mira Aliloviča. Pet sezon je bil pomočnik v Olimpiji, potem je odrinil na svoje. Z Lastovko je prišel leta 2016 v finale pokala Spar, bil za kratek čas na Poljskem (Lublin), se vrnil domov in rešil Podčetrtek pred izpadom, delo nadaljeval v Šentjurju in Kopru, kjer je bil sprva pomočnik Jurice Golemca.

»Dlje ko si pomočnik, močnejša je etiketa pomočnika in vsi gledajo nate kot na pomočnika, ne pa glavnega trenerja. Jaz sem potreboval kar nekaj časa, da so me začeli jemati kot glavnega trenerja,« priznava Žakelj, ki je s samostojnimi epizodami potrdil, da ima nekaj za uspešno delovanje tako doma kot na tujem. Posveča se delu, tudi zato v Podgorici najbolje pozna pot od stanovanja do dvorane in nazaj. Ko je kak dan prost, jo rad mahne na bližnji hrib. Za dušo, za sprostitev.