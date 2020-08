V Celju za novo veliko poglavje

Bo igral Mitja Lotrič?

Slovenski ples v evropski ligi

Napočil je čas za pisane nogometne dneve na mednarodnem zemljevidu. Po današnji celjski tekmi bodo kvalifikacije za evropsko ligo jutri doma začeli nogometaši Maribora proti Colerainu (Severna Irska) in Olimpije proti Vikingurju (Islandija), Mura bo gostovala pri moštvu Nomme Kalju v Estoniji.

Tudi manj športno poučeni smrtniki bodo pri nas znali povedati, da so (bili) ob Savinji doma številni asi visokega razreda. Naj si gre za atletiko, judo, alpsko smučanje, košarko, rokomet, tudi nekaj hokejistov reprezentančnega slovesa je zraslo v Mestnem parku, tik ob omenjeni tretji najdaljši reki na Slovenskem. A prav posebno poglavje so nazadnje spisali nogometaši in pred enim mesecem prvič v stoletni zgodovini kluba dvignili pokal za naslov državnih prvakov. Danes (18.00) bodo doma igrali zgodovinsko tekmo – na poti k ligi prvakov.Do slednje je še dolga pot, ne nazadnje jo je med našimi klubi doslej okusil le Maribor, spektakli iz Ljudskega vrta proti Dinamu iz Kijeva, Schalkeju, Chelseaju, Liverpoolu in drugim velikanom ostajajo za večen spomin. A zdaj je na štajerskem nogometnem zemljevidu najvidneje podčrtano Celje. Rumeno-modri bodo namreč danes drugič, potem ko so pred enim tednom uspešno preskočili irsko oviro Dundalk na nevtralnem igrišču v Budimpešti, igrali v kvalifikacijah za prestižno tekmovanje, na drugi strani zelenice bo Molde, v zadnjem desetletju ena vodilnih norveških nogometnih zasedb.V Evropi ima vidnejše ime od naših prvakov, doslej je osvojilo štiri naslove domačega prvaka, prihaja iz kraja s 30.000 prebivalci, torej malce manjšega od knežjega mesta, iz nogometnega zornega kota pa ima precej bogatejše izkušnje na mednarodnem prizorišču, vključno s skupinskim delom evropske lige. Nekoč je za Molde, preden se je preselil k Manchester Unitedu, zabijal gole tudi sloviti vikingToda če so mnogi poznavalci označili za podvig že letošnje celjsko obdobje v končnici državnega prvenstva z zmago v Ljudskem vrtu in za konec točko odločitve v sklepnem derbiju z Olimpijo, sanje o še enem presežku niso prepovedane.Igralci trenerjaso pretekli teden na stadionu Ujpesta v Budimpešti ob izidu s 3:0 brezhibno preskočili uvodno evropsko oviro, pa četudi jim na tekmi proti telesno močnim tekmecem ni šlo vse po načrtih. Res pa je bil zlata vreden že prvi gol, odgnal je tisto breme, odtlej so bili naši prvaki bolj sproščeni. Ne nazadnje je ta 21-letnik, ki je prišel iz nogometne šole v Krškem, postal že pravi junak pomembnih zadetkov, saj je bil na seznamu strelcev tudi v omenjenem zadnjem derbiju sezone z Olimpijo.Ob njegovi učinkovitosti bi bila zaželena seveda tudi navzočnost, kapetana moštva in sploh igralca sezone v slovenskem prvenstvu, ki mu je poškodba nazadnje preprečila nastop proti Muri (0:2), včeraj ga še ni bilo, ki bi zares potrdil, da bo ta celjski Prekmurec danes nared za tekmo.