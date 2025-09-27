V Celju testosteronski​ vijolični (FOTO)

Kdo si lahko privošči še več neumnosti, to je rdeča nit največjih slovenskih klubov in tekmecev Olimpije in Maribora, ki se je že razšel z na treningu »pretepenim« trenerjem Radomirjem Đalovićem. V njunih bolj ali manj večjih spodrsljajih uživajo Celjani, ki se pripravljajo za novo spektakularno jesen v konferenčni ligi ter četrtkov štart proti atenskemu AEK. Toda »pripravljalna« tekma v 10. krogu 1. SNL (včeraj je bila prva tekma v Kidričevem) bo vse prej kot to, štajerski derbi bo vreden šampionskega naslova.

Prva liga Telemach Celje 9 8 1 0 30:9 25 Maribor 9 5 2 2 19:12 17 Koper 9 5 2 2 18:12 17 Bravo 9 4 2 3 19:15 14 Olimpija 9 4 1 4 13:15 13 Aluminij 9 4 1 4 13:16 13 Radomlje 9 4 1 4 11:19 13 Primorje 9 2 2 5 14:19 8 Mura 9 1 3 5 7:12 6 Domžale 9 0 1 8 7:23 1

Domžale: Domžale – Primorje (sodnik Rade Obrenović): Zadnja priložnost za Domžalčane? Verjetno! Točke proti enakovrednim ali neposrednim tekmecem za obstanek štejejo dvojno in tega se zaveda tudi trener Domžalčanov Tonči Žlogar. Pod težo pritiska praviloma zmagujejo le dobri. Gostitelji so daleč od tega, Ajdovcem pa glede na predstave manjkajo le točke.

Celje: Celje – Maribor (David Šmajc): Ali si še kdo upa »šinfati« Alberta Riero? Ne zaradi nogometnih modrosti in znanja, zaradi katerih sta evropsko Celje in Španec z drugega planeta, temveč zaradi njegove konfliktnosti. Majorčanu se le smeji, ko iz varne razdalje spremlja zdrahe pri največjih tekmecih. Od zeleno-belih so jih še hitreje kot strela prevzeli preveč »testosteronski​» vijolični, ki bodo po hitrem in najbrž veliko pozneje razjasnjenem slovesu Radomirja Đalovića igrali že drugi derbi pod taktirko v. d. trenerja Radovana Karanovića. Obeti niso dobri, toda komu mar? Vijolični so, ko se je že zdelo, da so na dobri tekmovalni poti, postali posmeh. Ampak: nogomet je tudi igra čustev in neverjetnih zasukov, ki so odraz običajnega življenja. Ker je tako, ne bi bilo presenečenje, če bi prav zdaj »boksar« Benjamin Tetteh (če ni šel predaleč in bo plačal davek tudi on, kar je malo verjetno, ker je predrag), mojster El Arbi Sudani, kapetan Ažbe Jug in drugi posamično res močni Maribročani iz kljubovanja izpeljali tekmo leta.

11 trenerjev se je v tej sezoni že izmenjalo pri Olimpiji, Mariboru, Domžalah (vsi po 3) in Muri (2).

Ljubljana: Bravo – Koper (Martin Matoša): V Stožicah so se Šiškarji že udomačili, še bolj se bodo, ko bodo povezali dve, tri zmage. Potem bodo v vrhu. Koprčani želijo biti na njem. Torej, točka ne osrečuje nikogar!

Foto: ZX IGD

Bejamin Tetteh je »tepel« svoje kolege, ali bo tudi Celjane? Foto: Meidaspeed

Rok trajanja Radomira Đalovića je trajal le 16 dni. Foto: Jan Herlič/Sportida

Murska Sobota: Mura – Olimpija (Matej Jug): Darjan Slavic in Federico Bessone svoji prvenstveni poglavji začenjata »z dna«, domači z lestvice, gostje s stanja duha. Ampak lahko je še slabše in z večjo verjetnostjo, da bo šlo tako Sobočanom. Predolgo so zaupali Slavičevem predhodniku, pri zeleno-belih pa je za zdrse bilo tudi preveč nesrečnih naključij. Argentinec jih mora omejiti, ali se jim izogniti in takoj bo bolje ...