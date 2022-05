V čarobnem mestu čarali za premiero, Verstappen pričakuje nor konec tedna

Ljubitelji bencinskih hlapov že nestrpno pogledujejo proti Miamiju, kjer bosta drevi (ob 20.30 in 23.30 po srednjeevropskem času) uvodna prosta treninga pred nedeljsko (21.30) zgodovinsko prvo dirko za svetovno prvenstvo v formuli 1.

Za spektakel na Floridi vlada izjemno zanimanje (240.000 vstopnic so razprodali v pičlih 40 minutah, za sleherno je bilo treba odšteti več kot 500 evrov!), pete letošnje preizkušnje za veliko nagrado pa se že nadvse veselijo tudi dirkači z branilcem lovorike Maxom Verstappnom na čelu.

Po prvotnih načrtih so nameravali prireditelji progo speljati v središču Miamija, vendar so morali to misel hitro opustiti. Prebivalci v središču mesta, ki ne marajo hrupa, so se namreč nemudoma uprli, zagrozili so celo s tožbami, nezadovoljstvo pa so izrazili tudi številni lastniki lokalov in trgovin. Tako organizatorjem ni preostalo drugega, kot da so začeli iskati novo lokacijo. In jo hitro našli – v neposredni bližini stadiona domačega kluba ameriškega nogometa Miami Dolphins.

Čeprav so se zelo potrudili in zarisali zanimivo stezo, dolgo 5,412 kilometra, ki ima 19 zavojev (ducat levih in sedem desnih), se njeni načrtovalci niso mogli znebiti občutka, da vendarle nekaj manjka za Miami. Ker je od središča mesta oddaljena debelih deset kilometrov, je tako daleč stran tudi od slikovitih in neskončno dolgih peščenih plaž, po katerih slovi t. i. prestolnica Latinske Amerike.

Toda pristojni v najbogatejšem in najčistejšem mestu v ZDA niso sedeli križemrok. V želji po čim boljši izvedbi premiere so mislili na čisto vse – tudi na okolico proge, saj so jo preuredili tako, da je videti, kot da bi bila dejansko tik ob obali Atlantskega oceana. Navozili so ogromne količine peska in ustvarili umetne plaže, domislili so se celo pristanišča in marine s pregrešno dragimi jahtami, pri čemer so tla prekrili s posebno modro-zeleno folijo, da je videti kakor morje.

Najvišja hitrost okrog 330 km/h

Kakor koli že, dirkači so imeli oči predvsem za stezo, ki jih je očarala, še preden so se zapeljali po njej. »To bo nor konec tedna. Miami je zelo lepo mesto, ki si zasluži imeti dirko v formuli 1. Že v Austinu vedno znova izjemno uživam, zato je čudovito, da se bomo merili v še eni ameriški zvezni državi,« je poudaril Verstappen, pred dvanajstimi dnevi veliki zmagovalec preizkušnje v Imoli, ki je dobro proučil tudi novo progo v čarobnem mestu, kjer naj bi se na najdaljši ravnini najvišja hitrost približala 330 km/h.

»Stezo sem spoznaval s pomočjo simulatorja. Ker sem veliko vadil različne linije, verjamem, da sem dobro pripravljen,« je razkril 24-letni nizozemski šampion, ki pričakuje razburljivo veliko nagrado Miamija. »Z novimi dirkalniki je lažje slediti tekmecu pred seboj, lažje ga je tudi prehiteti. Zdaj je zagotovo več dirkačev sposobnih zmagati kot lani,« je še dejal Verstappen, ki v skupni razvrstitvi kot drugi za vodilnim Ferrarijevim asom Charlesom Leclercom zaostaja za 27 točk.