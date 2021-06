V Budimpešti brez evropske prvakinje in podprvakinje

Danes na tatamiju Gomboc Na madžarski tatami bo danes od Slovencev stopil Adrian Gomboc (do 66 kg), jutri bosta naše barve branila Martin Hojak in Juš Mecilošek (oba do 73 kg), v sredo bosta poskušala svojo kožo čim dražje prodati Andreja Leški (do 63 kg) in Alen Vučina (do 81 kg), v četrtek se bosta pod slovensko zastavo borila Anka Pogačnik (do 70 kg) in Narsej Lackovič (do 90 kg), v petek bo naša edina predstavnica Patricija Brolih (do 78 kg), v soboto pa bodo Slovenijo zastopali še Ana Velenšek (nad 78 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

Iz Sankakuja le Ana Velenšek

Hitro slovo za Marušo in Davida Za slovensko zastopstvo v judu se svetovno prvenstvo v Budimpešti ni začelo po željah. Maruša Štangar (do 48 kg) je imela smolo v žrebom. Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je že v drugem naletela z vzhajajočo japonsko zvezdnico Vakano Koga in izgubila po treh kaznih (z iponom). Že po prvem dvoboju in porazu z Maročanom Issamom Bassoujem (z vazarijem) se je od tekmovanja poslovil tudi David Štarkel (do 60 kg).

Najboljši judoisti in judoistke imajo letos kar tri velika tekmovanja. In to v razmiku le nekaj več kot treh mesecev! Potem ko so se sredi aprila borili za kolajne na evropskem prvenstvu v Lizboni, se je včeraj v Budimpešti začelo svetovno prvenstvo, čez poldrugi mesec pa jih čakajo še poletne olimpijske igre v Tokiu.V tako kratkem času je seveda težko biti v vrhunski formi na vseh treh turnirjih, zato so se nekateri odločili izpustiti bodisi evropsko bodisi svetovno prvenstvo., dolgoletni trener celjske šampionke, je, denimo, za olimpijsko prvakinjo v kategoriji do 63 kilogramov iz Ria de Janeira 2016 prečrtal tekmovanje v glavnem mestu Madžarske.»S Tino se pripravljava za tekmo v Tokiu, ki je zanjo najpomembnejša preizkušnja v zadnjih petih letih – po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru,« je poudaril Fabjan, nezadovoljen nad tem, da Judo zveza Slovenija (JZS) še vedno nima pravega prvega moža. Kot vršilec dolžnosti predsednika jo sicer zdaj vodi. Celjskega strokovnjaka moti tudi to, da bo moral z najboljšo slovensko judoistko, evropsko prvakinjo iz Lizbone, po prihodu na Japonsko takoj v olimpijsko vas. Ker je pred začetkom OI načrtoval še zaključne priprave v Tokiu, se je tam dogovarjal za treninge v eni od telovadnic, kar je zdaj zaradi strogih ukrepov proti širjenju pandemije novega koronavirusa padlo v vodo.V Budimpešti bo naše barve iz najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku branila le(nad 78 kg), bronasta s prejšnjih poletnih OI v Riu de Janeiru. »Glede na okoliščine in težave, ki jih je imela tudi s poškodbo, je pripravljena maksimalno. A težko rečem, kaj lahko pričakujemo od nje, vem pa, da bo dala vse od sebe,« je (na)povedal 63-letni Celjan, ki kot strokovni direktor pri JZS verjame, da se bo naše (okrnjeno) zastopstvo – v madžarski metropoli ni niti evropske podprvakinje(do 57 kg) – s svetovnega prvenstva vrnilo z vsaj enim odmevnim dosežkom.Največ možnosti za vidnejšo uvrstitev pripisuje(do 63 kg), ki se je pred slabima dvema mesecema na prvenstvu stare celine v Lizboni izkazala z bronasto kolajno. »Zagotovo se je tudi v Budimpešti sposobna prebiti do bojev za odličje,« je prepričan Fabjan. Nadeja se, da se bodo na madžarskem tatamiju čim bolje odrezali tisti naši judoisti, ki lovijo zadnje vstopnice za Tokio.Ob Trstenjakovi, ki v olimpijskih kvalifikacijah v slovenski paradni kategoriji drži visoko drugo mesto, imajo letalske karte za japonsko prestolnico tako rekoč že v žepu tudi(11. do 48 kg),(15. do 57 kg), Ana Velenšek (25. nad 78 kg) in(25. do 66 kg). Blizu so še(35. do 70 kg),(36. nad 100 kg) in(39. do 73 kg).