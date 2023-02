V brlogu zdaj tudi izkušeni risi

V februarju še ni obdobja, ko bi se hokejski zanesenjaki pri nas posebej vznemirili ob nastopih risov. Razen v primeru olimpijskih kvalifikacij, ki so jih nekoč igrali prav v drugem koledarskem mesecu, toda za našo izbrano vrsto bo od četrtka do sobote pomemben tudi pripravljalni turnir v Bolzanu. Osrednji cilj ostaja majsko SP v Latviji.

V metropoli Južne Tirolske, razumljivo, še ne bo vseh udarnih adutov slovenskega reprezentančnega hokeja, toda v sedanji postavi je v primerjavi s tisto z zadnjega zbora, novembra lani v Budimpešti, krepko več tistih, ki jim že dolgo pripadajo pomembne vloge v dresih z risom na prsih.

«Dejansko imamo tu po ratingu naše udarne tri vratarje, tudi jedro branilcev je z nami, manjka denimo obetavni Bine Mašič, osmoljenec sezone z različnimi poškodbami. Le v napadu imamo še dovolj kandidatov, ki jih zdaj ni na zboru,« je prve misli o kadru strnil selektor Matjaž Kopitar. Slovensko reprezentanco je vodil med novembrom 2010 in majem 2015, nato se je na vročo klop izbrane vrste vrnil jeseni 2019.

Večna želja Anže Kopitar

Tudi v sedanjem moštvu so nekateri iz Kopitarjeve prve dobe, vsekakor gre pomladi pričakovati v moštvu Roberta Saboliča, enega ključnih igralcev VSV iz Beljaka, ki okreva po zadnji poškodbi in je na zadnjih klubskih tekmah igral s protibolečinskimi tabletami. Tokrat med risi ni učinkovite trojice iz nemškega prvenstva Žiga Jeglič-Miha Verlič-Jan Urbas, jasno, da je vedno znova želja med risi kot tudi navijači na SP navzočnost Anžeta Kopitarja.

A tudi sedanja postava, ki bo po treh dneh priprav na Bledu nato v Bolzanu igrala z Italijo, Južno Korejo in Madžarsko, bo že lahko razkrila marsikaj. Upati je, da bo imel selektor sladke skrbi in široko izbiro kandidatov za maj v Rigi, kolikor je to v slovenskem hokeju pač mogoče.

Seznam risov za turnir v Bolzanu – vratarji: Gračnar (Landshut, Nem), Krošelj (Mlada Boleslav, Češ), Pintarič (Rouen, Fra); branilci: Crnović, K. Čepon, Podrekar, Magovac (vsi Olimpija), Gregorc (Augsburg, Nem), Pavlin (Brunico, ICEHL), Perčič (Espoo, Fin), Podlipnik (Poprad, Svk), Štebih (Nice, Fra); napadalci: Beričič, Čimžar, Kapel, Koblar, Ž. Pance, Simšič. Sodja, Šturm (vsi Olimpija), Gomboc, Tičar (oba KAC, ICEHL), Kuralt (Fehervar, ICEHL), Mahkovec (AIK, Šve), Maver (Vorarlberg, ICEHL), Ograjenšek (Graz, ICEHL), Tomaževič (VSV, ICEHL).