V Bregijevi košarici se skriva Adžić

Odkar je jeseni 2008 Franjo Bobinac prevzel predsedovanje Rokometni zvezi Slovenije, je bil samo enkrat bolj presenečen kot v četrtek popoldne, ko ga je poklical Uroš Bregar in mu povedal, da ne bo več selektor ženske reprezentance. To je bilo ob prebegu Zvonimirja Serdarušića v Celje Pivovarno Laško leta 2010. Noka je bil do Bregarja tudi edini selektor, ki je dal Bobincu košarico. Vsi drugi, pri moških Boris Denič in Veselin Vujović ter pri ženskah Primož Pori, Ivica Rimanić, Tone Tiselj in Marta Bon, so dobili odpoved ali, kot se lepše sliši, sporazumno prekinitev pogodbe.



Bregarjeva odločitev je presenetila vse, tudi reprezentantke in celo vodstvo Krima Mercatorja, ki mu ni najbolj pogodu, da bo Bregar prevzel srbsko reprezentanco. Je bila pa vez z Beogradom njegova pomočnica v Krimu in v izbrani vrsti Branka Jovanović, ki ima dobre odnose z novo predsednico Rokometne zveze Srbije Mileno Delić. Mesto selektorja se je pri orlicah izpraznilo, ker se reprezentanci pod vodstvom Ljubomirja Obradovića ni uspelo uvrstiti na OI v Tokiu.



Bregar prihaja kot naročen, v Krimu bo v naslednji sezoni vodil kopico srbskih reprezentantk: Andreo Lekić, Katarino Krpež, Jovano Risović, Dragano Cvijić in Sanjo Radosavljević. Toda srbska obarvanost Krima naj ne bi imela vloge pri Bregarjevi odločitvi. Ta je bolj kočljiva za Slovenijo, ki jo sredi aprila čakajo kvalifikacije za SP v Španiji. Tekmi z Islandijo naj ne bi bili prevelik zalogaj in tudi na SP od Slovenk ne bo velikih pričakovanj, drugače pa bo čez leto in pol, ko bo Slovenija nosilna gostiteljica EP s tekmami v Celju in Ljubljani ter finalnim turnirjem v Stožicah. Kot je bil načrt, bi prav na domačem euru Bregarjeve punce doživele vrhunec.

Samo prehitel dogodke?

RZS, ki je pred kratkim odslovila pomočnika selektorja moške reprezentance Uroša Zormana, Bregarjevega prijatelja, bo morala hitro najti človeka, ki bo znal peljati barko naprej, ne pa je šele začeti graditi. V kratkem bodo z Leskoškove 9 e sporočili ime tujega strokovnjaka, ki mu bo Bregar predal posle in čigar plača bo gotovo precej višja.



Zakaj se je 42-letni Ljubljančan dva meseca pred rojstvom sina odločil za takšno potezo, je zavito v tančico skrivnosti. Odločil se je, da ne bo dajal izjav za javnost, s katerimi bi osvetlil drugo plat medalje. Lahko pa si pogleda v oči, preden je leta 2016 prevzel reprezentanco, te šest let ni bilo na velikem tekmovanju, z njim je nastopila na vseh evropskih (3) in svetovnih prvenstvih (2) in si dvignila rating.



Bržčas je Bregar po slabem lanskem EP začutil, da se je v petih letih izpel. Verjetno je tudi razmišljal, da se v vsakem primeru njegova zgodba izteka, in je le prehitel dogodke. Sprememba bo prinesla svež veter v malce spuščena jadra. Najbolj pričakovana odločitev bi bila, da bi ekipo prevzel Dragan Adžić, nekdaj Bregarjev vzornik in mentor, ki ta čas nima službe, je pa s Črno goro osvojil zlato na EP 2012, srebro na OI 2012 ter z Budućnostjo dvakrat ligo prvakinj.



