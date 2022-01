V Bourg po obliž za rane

Na dolgo pot do Francije, kjer jih drevi ob 20. uri čaka dvoboj 11. kroga evropskega pokala z Bourgom, so se košarkarji Cedevite Olimpije odpravili neprespani in utrujeni po tesnem porazu s Crveno zvezdo, povrhu z grenkim priokusom zaradi nedosojene osebne napake nad Yogijem Ferrellom pri metu v zadnji sekundi. A nimajo časa za lizanje ran, priganja jih oster spored in tudi preveč priložnosti so že zapravili.

Drži, Ljubljančani imajo pred seboj še osem evropskih krogov in zaostalo tekmo s Promitheasom, iz skupine B pa bo napredovalo v izločilne boje kar osem moštev; izpadli bosta le dve. A je tudi res, da imajo po devetih nastopih le eno zmago naskoka pred zadnjeuvrščenim in za seboj toliko uspehov kot njihov drevišnji tekmec Bourg na predzadnjem mestu. Skrb vzbujajoč je tudi trend Ljubljančanov.

Začeli so obetavno ter ugnali Gran Canario v gosteh in Bourg doma, v naslednjih sedmih dvobojih pa so kljub številnim kadrovskim spremembam iztržili le eno zmago: v Valencii, ko so bili vnaprej odpisani. Tik pred njimi so Bursaspor, Bourg in Promitheas z bero 2:5 v enakem obdobju, na vrhu Gran Canaria in Valencia s 6:1.

Vzpon ali dodaten dvom?

Trije meseci so minili, odkar so košarkarji Bourga obiskali Stožice. V 22. minuti so še vodili s 54:48, nato pa klonili z 79:91 kljub 21 točkam centra Pierra Pelosa in 18 branilca Axla Juliena. Pokopali so jih Edo Murić (21), Marcus Keene (20), že dva meseca član Vareseja, in Jacob Pullen (13), ki je prevzel del organizatorskih nalog in začel popuščati pri metih. V zadnjih petih evropskih dvobojih je izkoristil le šest od 36 poskusov za tri točke (16,6 odstotka), med derbijem s Crveno zvezdo je celo ostal pri ničli. Zmaga proti Bourgu bi lahko sprožila zasuk krivulje Cedevite Olimpije, nov poraz bi sprožil dodatne dvome.

Francoska zasedba je ta čas šele 12. v domači ligi (8:9), a jezdi na pozitivnem valu po nedeljski zmagi v Choletu (81:79) in evropskem uspehu v Benetkah (81:78) z odločilno trojko branilca Calvina Harrisa, s povprečjem 15,1 točke prvega strelca moštva v Evropi. Pomembna okrepitev je krilo Jalen Jones, ki se je v prvih dveh nastopih izkazal s 13,5 točke. Vrstni red v skupini B po 10. krogu: Gran Canaria 7:2, Budućnost in Valencia po 7:3, Virtus 6:3, Ulm 5:5, Umana 4:5, Cedevita Olimpija in Bursaspor po 3:6, Bourg 3:7, Promitheas 2:7.