V bitko namazani z vsemi žavbami

Drevišnja prva tekma (Kidričevo, 20.15) za napredovanje v nogometno prvo ligo (Aluminij) ali za obstanek (Gorica) bo že razkrila, ali je v tej sezoni drugoligaš v prednosti pred prvoligašem. Kidričani so bili osmoljenci finiša sezone v 2. SNL, Goričani srečni zmagovalci prvoligaškega dela bitke za obstanek. Izkušeni trener Aluminija Robert Pevnik je optimist, a tudi previden.

Le en prvenstveni poraz (v predzadnjem, 29. krogu doma proti Primorju) v letu 2023 je Kidričane stal napredovanja v 1. SNL in izgubljene bitke proti Rogaški, a si je z drugim mestom Aluminij priigral še eno priložnost za vrnitev med najboljše po sezoni odsotnosti.

Leta 2015 so bili v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v 1. SNL uspešnejši Goričani.

»Spomladanske tekme v ligi in pokalni proti Kopru ter Olimpiji me navdajajo z optimizmom. Če smo izločili Koper in bili do zadnjih sekund blizu Olimpiji, potem so naše možnosti realne. A se zavedam, da bosta to tekmi s povsem drugačnim značajem. Bliže taktičnimi kot odprtim bitkam. Čeprav mi ne znamo igrati odprto, so to bitke, v katerih je treba biti zelo spreten in športno predrzen ter z vsemi žavbami namazan,« je trdno na tleh 45-letni Pevnik, ki v Kidričevem opravlja veliko delo. Odlično se kosa tudi z ugibanji o tem, da so za Aluminij dodatne kvalifikacije zgolj formalnost, saj v Kidričevem zaradi omejenih denarnih zmožnosti in razmer na svetovnem tržišču (glavni pokrovitelj je Talum) ni resnih ambicij za prvoligaško tekmovanje.

»Nič ne vem o tem, vem le, da je naš cilj uvrstitev v 1. SNL,« je bil odločen nekdanji trener Olimpije, ki je spomnil na začetek sezone. »Po slovesu od 1. SNL smo na novo oblikovali moštvo in ostali le s štirimi igralci iz minule sezone. Velja se vprašati, ali se nam je sploh kje zalomilo. Postavili smo nove temelje in moštvo, ki ima jedro iz domačih fantov in sladke skrbi. Ne glede na to, ali bo Aluminij tekmoval v 1. SNL ali 2. SNL, smo zadovoljni s sezono,« poudarja Pevnik.

Alumnij zabil 58 golov, Gorica jih je 57 prejela

Razlika v kakovosti med Aluminijem in Gorico, ki sta se v dodatnih kvalifikacijah merila tudi leta 2015, ko so bili uspešnejši Goričani (0:0 doma, 2:1 v gosteh) je veliko manjša, kot je splošna razlika med drugoligaškim in prvoligaškim nogometom. Aluminij je v drugi ligi dosegel 19 zmag z razliko v golih 58:23, Gorica ima med elito prav toliko porazov ob petih zmagah in razliko v golih 31:57. Najboljši domači strelec in drugi najboljši v 2. SNL Nik Marinšek je zabil skoraj dve tretjini Aluminijevih golov v celi sezoni (21). Etien Velikonja je najboljši Goričan s šestimi zadetki.

Številke gredo v Aluminijev prid. »Res je, ampak Goričani vseeno premorejo večjo posamično kakovost. Skrbno in natančno smo jih analizirali, kot so oni nas, zato ne more nihče nikogar presenetiti s kakšnim novim, skritim orožjem. Z Goričani smo se pomerili tudi na zadnji preizkušnji pred začetkom drugega dela prvenstva. Odločale bodo malenkosti in dnevna forma na obeh tekmah. Upam le, da bomo izkoristili našo trenutno boljšo formo,« je svoje misli strnil Pevnik.

Povratna tekma bo v nedeljo v Novi Gorici.