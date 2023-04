V Bernu bo že dišalo po Parizu 2024

Po pripravah, ki so se začele že novembra lani, se bo prihodnji konec tedna na Japonskem in teden pozneje v Južni Koreji začela nova sezona v športnem plezanju, ki bo imela vrhunec avgusta na svetovnem prvenstvu v Švici. Tam se bodo že delile prve vstopnice za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

Selektor Gorazd Hren bo na Daljni vzhod odpeljal Jerneja Kruderja, Anžeta Peharca, Zana Sudarja in Luko Potočarja ter Katjo Debevec, Mio Krampl in Saro Čopar. Začetek bo zaradi poškodbe palca na nogi izpustila olimpijska šampionka Janja Garnbret, ki vrnitev načrtuje junija na Češkem, v Bernu pa sta njena cilja zmaga in olimpijska vstopnica. Ob Garnbretovi je poškodovana tudi Vita Lukan, ki ima strgane križne vezi, vrnitev pa načrtuje ob začetku tekmovanj v težavnosti.

»V primerjavi z zelo uspešno lansko sezono velikih sprememb ni. Cilji so visoki. Janja je že v resnem trenažnem procesu, Vita bo odsotna malo dlje. Vrhunec bo seveda svetovno prvenstvo, tam se bodo delile prve tri olimpijske vozovnice pri fantih in dekletih. Imamo še celinske kvalifikacije za OI, kar bo zadnja tekma v koledarju. Pomembne bodo tudi tekme svetovnega pokala, saj bo na njih mogoče zbirati točke, da bomo lahko leta 2024 sodelovali tudi v zadnjih kvalifikacijskih tekmah za OI. V Parizu bo imela lahko vsaka država po dva tekmovalca in mi bi radi čim hitreje zapolnili to kvoto,« je pojasnil Hren.

Njegov glavni adut na uvodu sezone bo Potočar, ki je prvo zmago v svetovnem pokalu dosegel lani na premierni tekmi v Kopru, nato je postal evropski podprvak v težavnosti, sezono pa je sklenil s skupno zmago svetovnega pokala v težavnosti. »Priprave smo najbolj namenili balvanom. Imeli smo več skupnih treningov, kar je bilo zame zelo koristno. Menim, da sem napredoval. Najpomembnejša tekma bo na svetovnem prvenstvu, ampak se z njo še ne obremenjujem. Cilj je vsakič priti čim višje,« je razmišljal Potočar, ki se bo kot novi član športne čete Slovenske vojske preizkusil tudi na vojaškem svetovnem prvenstvu v Sloveniji: »Tudi ta tekma mi bo prišla prav pri lovu na najboljšo formo.«