V Barcelono po dva F4 v pol leta

Rokometna družina

Velike rokometne korake dela Domnov mlajši brat Andraž Makuc, ki je lani s Koprom podpisal štiriletno pogodbo. Kmalu bo dopolnil 18 let. Da sta brata postala rokometaša, je zaslužen predvsem njun oče Simon, ki je nekoč igral za koprski Cimos in je zbral tudi osem nastopov in šest golov za slovensko reprezentanco. V tem še prekaša starejšega sina, ki je lani maturiral na zahtevni Kajuhovi gimnaziji v Celju.

Novi Balić, rokometni Dončić

»Zdaj sem bil v Celju, smo spakirali, gremo domov v Rodik in jutri iz Benetk letimo v Barcelono,« je pot k devetkratnim zmagovalcem rokometne lige prvakov opisal 20-letni slovenski asČe bo vse po sreči, bo kar dvakrat v petih mesecih nastopil na F4 v Kölnu. Primorcem dvojina ne gre najbolje z jezika, pod mi je mislil sebe in dekle, mlado atletinjo celjskega Kladivarja, prav tako letnico 2000. Kaj bo počela v tujem svetu?»Trenirala, študirala, kuhala, uživala,« je vse jasno 190 cm visokemu igralcu, ki verjame, da bo tudi izbranka napredovala v paradnih disciplinah 400 in 800 metrov: »Razmere bo imela vrhunske.« Prva informacija, da se za Makuca, prvega milenijca z zadetkom v LP, zanima velika Barça, je prišla 31. marca, v času najhujše karantene, zato se je sprva zdela malo verjetna. »Začelo se je malce prej, v stik z mano je stopil agentin mi povedal, da so nekateri klubi zelo zainteresirani zame. Začeli smo se pogovarjati, ampak potem je prišla korona in smo morali počakati. No, zdaj smo zrihtali,« je povedal Makuc, ki je z mladinsko reprezentanco Slovenije predlani v Celju osvojil zlato kolajno na EP.Prišel je v dobre roke, Golić skrbi za interese mnogih reprezentantov, tudiin, ki bosta njegova nova soigralca. Zanj se je zanimal tudi PSG. »Barcelona je bila od nekdaj moj cilj in zato nisem dosti omahoval,« so se sanje uresničile Makucu, ki je iz matičnega kluba Hrpelje-Kozina v Celje prišel v sezoni 2014/15, torej star šele 14 let. Nekateri pravijo, da v svet odhaja prezgodaj.»Ne bojim se, da bi moj razvoj zastal, prepričan sem, da bom samo še napredoval. Treniral in igral bom z igralci, s kakršnimi bi si vsak želel, in se od njih učil. S trenerjem (; op. p.) sva se že pogovarjala. Rekel je, da bo šelna levo stran in da bomo na srediniin jaz. Glede na to, da bo sezona najbolj naporna doslej, bo za vse dovolj prostora. Odločilna bo forma.«V zadnjih letih je kar nekaj Slovencev igralo na F4 v Kölnu,inso ga tudi osvojili. Makucu bi to lahko uspelo že pri rosnih 20, konec decembra bo namreč Barcelona v Lanxess Areni imela status favorita. »Ne pritožujem se. Upam, da se bo F4 izvedel. Rad bi ga kar takoj osvojil, pa potem še junijskega,« ambicij ne skriva Makuc, ki je vesel, da v Gaudijevem mestu ne bo osamljeni Slovenec.»Dobro je, da je tam že dolgo Jure, ki stvari pozna in mi je že pomagal. Z Blažem se poznava še iz Celja, veselim se slovenskega tria,« pravi Makuc, ki je prvič na veliki sceni zablestel na F4 lige Seha 2018 v Skopju, kjer so ga gledali z velikimi očmi in v njem prepoznali novega. Njegovo kariero že ves čas ovirajo nesrečna kolena, na obeh je že bil operiran. »Upam, da je to za menoj. Zagotovo bom v Barceloni v pravih rokah, tam je zdravniška služba še na višji ravni kot v Celju,« se brezkompromisnemu slogu igranja v meso noče odreči Makuc, ki ga nekateri primerjajo z, kar mu sicer godi, a se s tem ne obremenjuje.»Približno enako sva stara, oba kreatorja igre, ki želiva igrati tudi za gledalce. Uživava v tem, kar počneva,« je razmišljal Makuc, preskromen, da bi dodal še eno podobnost, namreč prijeten videz, zaradi katerega je zelo priljubljen pri dekletih, na instagramu ima daleč največ sledilcev med rokometaši. Ob slovesu iz Celja je potarnal, ker se ni mogel posloviti od navijačev in soigralcev, zato pa bo lahko napako popravil že kaj kmalu, saj sta se Barcelona in Celje znova znašla v isti skupini lige prvakov. A najprej bo v vlogi gostitelja, že 23. septembra v blaugrani.