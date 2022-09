Užival je v Beogradu in se zaljubil v Ano

Sobočani, prvaki iz leta 2021, so v neprijetnem položaju, tekmeci za obstanek so nevarno blizu. Že jutri Muro v prvi tekmi 11. kroga 1. SNL pri Domžalah čaka huda preizkušnja in morda tudi tekma za prve kadrovske rokade. Eden od najbolj izkušenih članov neuglašenega orkestra Gregor Balažic se pred gostovanjem v Ljubljanski kotlini zaveda, da ne gre vse po načrtih.

Veliko kilometrine v tujini (Portugalska, Španija, Ukrajina, Rusija, Srbija, Ciper) ima za seboj 34-letni otrok Mure, ki je v 1. SNL prvič zaigral že pri 17 letih, aprila 2005, zato se izogiba oceni, da je Mura v krizi, paniki, slaba ...

»To je le nogomet, enkrat si gor, drugič dol. Moja ocena je, da Mura lahko z eno tekmo obrne vse in se začne vzpenjati na lestvici. Tekma proti Domžalam ni usodna za nikogar. Za nas je vsaka tekma pomembna in na vsaki moramo dati vse od sebe ter upati na najboljše. Bo pa zahtevna, ker so Domžalčani tipično Rožmanova ekipa (trener Simon, op. a.), agresivna in mlada,« se je nekoč tudi občasni reprezentant izognil pozivom k »tekmi na vse ali nič«. Še manj k pozivom, da je sobotnih 90 minut ključnih za trenerja Damirja Čontalo, s katerim sta januarja skupaj začela ustvarjati poglavje po Anteju Šimundži.

Olimpija ni za razred boljša

»Res je, da je Olimpija najboljša, ima kakovostno ekipo, ni pa za razred boljša od drugih. Rasla je iz tekme v tekmo, ampak trener Albert Riera je bil tisti, ki je zanetil iskrico. Tu se vidijo igralske izkušnje trenerja, saj jih je znal prenesti. Ni nujno, da jih mora trener imeti. V karieri me je najbolj prepričal Marko Nikolić (kratek čas tudi trener Olimpije, op. a.), ki tudi ni bil vrhunski igralec. Jose Mourinho prav tako nima igralske kariere. Vsak ima svoj način, kako prenesti znanje, zato tudi ne sodim med tiste, ki so kritični do našega trenerja ali v pomanjkanju igralskih izkušenj vidijo njegovo slabost,« je oče 6-letnega Nika in komaj leto in pol starega Matije Nikolaja postavil piko na i neprijetni trenerski tematiki soboškega kluba in raje razkril tudi nekaj zasebnosti.

Nogomet Olimpija- Mura, Stožice, 17.7.2022 FOTO: Črt Piksi

»Najbolj sem užival v Beogradu pri Partizanu, kjer sva z Brankom Ilićem osvojila tudi naslov srbskega prvaka. Tam sem spoznal ženo Ano, ki prihaja iz Šabca. Prekmursko razume odlično, govori še ne najbolje,« se je raznežil sicer postavni, 190 cm visoki obrambni steber, ki mu je več kot desetletje v tujini dalo tudi veliko drugih znanj in veščin.

»Zaslužil sem dovolj, spoznal svet, prijatelje, pridobil neprecenljive življenjske izkušnje. Govorim angleško, rusko, srbohrvaško, španščino bi obnovil v mesecu, dveh, ločim med ukrajinskim jezikom in ruskim, tudi razumem ga,« zaključuje Prekmurec, Sobočan in muraš.