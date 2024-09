Uvod v hokejsko zimo kot v sanjah

Lepši uvod v sezono razširjene avstrijske lige bi si v ljubljanskem hokejskem taboru težko predstavljali. Najprej so ob polnih tivolskih tribunah s 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) ugnali VSV iz Beljaka, nato pa so včeraj odnesli zmago še iz vselej vroče celovške dvorane. Tokrat po podaljšku s 4:3 (1:2, 1:0, 1:1 – 1:0).

Že petkova premiera nove hokejske zgodbe v Ljubljani je bila za Olimpijine igralce, klubsko vodstvo in navijače kot v najlepših sanjah. Ni se namreč še zgodilo v novejši dobi, denimo zadnjem desetletju, da bi že na premiero prišlo prek 3500 navzočih (uradno 3732), dober marketing kot tudi radovednost mnogih glede novega tivolskega poglavja sta opravila svoje. Tisto, kar ponavadi opažamo na tujem, denimo prav v bližnjih Celovcu in Beljaku, smo imeli zdaj v Tivoliju: gnečo v navijaški trgovini, dolgo kačo pred stojnicami z okrepčili.

Ni skrival navdušenja nad ozračjem

In tako nikakor ne preseneča, da je ob vsem skupaj užival tudi eden od režiserjev ambiciozno zastavljenega projekta, kanadski poslovnež Alexandre Lefebvre. Njegov prihod h klubu je botroval dvakratnemu zvišanju proračuna, tako se ta zdaj po besedah klubskega predsednika MIhe Butare približuje trem milijonom evrov, kar seveda že omogoča mirnejši spanec glede sestavljanja moštva na poti k uresničevanju visokih tekmovalnih ciljev v ICEHL: najprej uvrstitve v končnico, nato pa v štiriletnem obdobju naslov prvaka tega tekmovanja, kar se je doslej med klubi zunaj avstrijskih meja posrečilo le Bolzanu.

»No, nisem pa tako bogat, kot si morda mislite,« se je Lefebvre nasmehnil po posrečeni petkovi premieri v dvorani Tivoli in ob tem ni skrival navdušenja nad ozračjem kot tudi deležem tistih pri klubu, s katerimi se je doslej spoznal: »Res je zelo malo ljudi tukaj v pisarni in ob njej, toda zaenkrat so opravili izjemno nalogo. Tudi to ozračje z navijači v dvorani je bilo prav imenitno,« je poudaril ob srečanju s poročevalci po tekmi in dodal: »Želimo si, da bi bila dvorana čim bolj polna na vsaki tekmi, se pa zavedamo, da mora biti prav vsaka tekma dogodek, ki bo privabil družine ali pa skupine prijateljev, ki bodo popili še kakšno pijačo in se pogovarjali. Na srečo tu ni toliko domačih tekem, sprva 24. Zdaj je naša naloga, da najdemo način, kako bomo spet privabili ljudi. Pri klubu se pogovarjamo, kako iz vsake tekme narediti dogodek. Bo pa pomemben tudi rezultat na ledu.«

Na tivolski premieri sezone se je zbralo 3732 gledalcev, kar se v zadnjem desetletju še ni zgodilo.

In prav slednji je zaenkrat za Olimpijo imeniten. Uvodni zmagi proti Beljačanom je nato včeraj sledil celovški uspeh. Gostitelji so trikrat vodili, ljubljanski zmaji trikrat izenačili (Beričič 12., Tomaževič 21., Ćosić 54.), nato pa s Kerbashianovim golom v 65., zadnji minuti podaljška kronali prednost igralca več ter bero na lestvici še izboljšali. Prvi vikend jim je prinesel 5 točk – tri za zmago v petek in zdaj še dve, ker so bili uspešni po podaljšku.