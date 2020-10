Uvod s smučarji, a brez gledalcev

Zlovešči virus je dolgo grozil tradicionalnemu uvodu v sezono svetovnega pokala alpskega smučanja, vendar pa ga ni odgnal. Premiera bo tako kot največkrat v zdaj že domala treh desetletjih na Tirolskem. Zgodba ostaja, vendar tokrat s krepko spremenjeno vsebino. Z izjemo 200 uradnih oseb na tekmovanju brez občinstva na tribunah in ob progi, že za tiste navzoče pa bodo v pričakovanju sobotnega ženskega in nedeljskega moškega tekmovalnega sporeda vladala posebna pravila.



Sölden nima tiste stare patine Kitzbühela, Altenmarkta ali Slovencem bližjih Mokrin in Bad Kleinkirchheima, prav z izjemnim avstrijskim občutkom za ustvarjalnost in trženje v čudovitem naravnem okolju pa je postal vsaj v smučarskem svetu silno prepoznaven. In mnogi tudi med tistimi manj vznesenimi častilci hitrosti na belih strminah dobro vedo, da drugo polovico oktobra prav tirolsko mestece s svojim ledenikom Rettenbach odpira sezone. Tekme ni bilo vedno, sprva je bila v koledarju na vsaki dve leti, nato ji jo je večkrat zagodlo tudi vreme: bodisi je šlo za pretirano visoke temperature, bodisi meglo, bodisi pretirano močno sneženje z vetrovnimi sunki.



Začetek sezone 2020/21 pa prinaša posebne in na tem prizorišču še nedoživete razmere – udaril je virus in z njim prav posebna priprava na tekmovanje brez gledalcev in s strogo omejenim gibanjem vseh navzočih. Kdor koli je že včeraj pripotoval v Sölden, je moral imeti s seboj negativen izvid testiranja na koronavirus iz zadnjih 72 ur, če potrditve ni bilo, so ob prihodu na prizorišče opravili preizkus. In tako bo vse do nedeljskega zadnjega dne sporeda na prvi tekmovalni postaji smučarske zime.

Sprijaznili so se z izgubo

»Smučanje je športna panoga na prostem, v našem primeru na nadpovprečni nadmorski višini. Posameznik je v naravi, letos ne bo gneče na prizorišču, in kdor bo upošteval navodila ter si v javnosti z masko ali smučarsko ruto zaščitil usta in nos, se ne more okužiti. Naš motiv je izpeljati dobro in varno tekmo,« je v pogovoru za osrednji deželni časnik Tiroler Tageszeitung poudaril Isidor Grüner, prvi operativec tekmovanja. Podobno kot drugi na prizorišču si je na jasnem, da smučarskega praznika, ki se je med navijači raztegnil v pozne večerne ure, tokrat ne bo.



Zaprti bodo tudi priljubljeni lokali z oznako Aprés Ski, kar seveda pomeni tudi izjemno denarno izgubo za prireditelje tekem, začenši s to v Söldnu. »Če na ledeniku ni gledalcev, je to za nas izjemen denarni minus. Toda zdaj je najbolj pomembno poslati svetu pozitiven signal o tem, da se lahko prilagodimo razmeram in izvedemo normalno tekmo,« je prepričan Grüner. Druženja zunaj jasno označenih delovnih ali bivalnih prostorov za akreditirane ne bo, natančni Avstrijci, tudi pod drobnogledom mednarodne zveze (FIS), ničesar ne prepuščajo naključju.



Le tako bodo obdržali ugled vzornih prirediteljev premiere in le tako se bo morda lahko uresničila želja Petra Schröcksnadla, že 30 let predsednika Avstrijske smučarske zveze, da bi bili v njegovi sezoni slovesa od omenjene funkcije ob največjem domačem spektaklu zime, januarskem vikendu v Kitzbühelu, ob progi in v ciljnem prostoru tudi gledalci.