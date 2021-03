Uvertura s favoriziranimi prvaki

Če bi upoštevali dosežke na dosedanjih velikih tekmovanjih, slovenski nogometaši do 21. leta ne bi mogli dobiti zahtevnejšega tekmeca ob sredinem začetku evropskega prvenstva na domačih tleh. V Mariboru se bodo pomerili s španskimi vrstniki, ki so doslej petkrat osvojili naslov prvaka stare celine (nazadnje v letih 2011, 2013 in 2019) in še trikrat podprvaka (zadnjič 2017), del letošnje reprezentance pa je sodelovalo tudi pri zmagoslavju selekcije U-19 na EP 2019. A letos niso mogli sestaviti sanjskega moštva, kar ponuja priložnost izbrancem Milenka Ačimovića.



Seznam odsotnih med španskimi upi je obsežen in s številnimi velikimi talenti. Ugledni francoski športni dnevnik L'Equipe je, denimo, pred mesecem dni razglasil najboljše nogometaše do 20. leta na svetu in na prvo mesto uvrstil Ansuja Fatija, 18-letnega napadalca Barcelone, ki je lani že odigral štiri tekme za člansko izbrano vrsto svoje nove domovine. Poškodba meniskusa v prvih dneh novembra, zaradi katere je moral na operacijo, ga je obsodila na daljši prisilni počitek, med katerim je moral zamrzniti reprezentančne načrte tako v mladi selekciji kot tudi v članski, ki jo je selektor Luis Enrique dodobra pomladil. Za prve tri nastope v kvalifikacijah za SP 2022 z Grčijo, Gruzijo in Kosovom je vpoklical tudi Fatijevega klubskega soigralca Pedrija, četrtega na lanski razpredelnici L'Equipa, Pedra Porra (Sporting Lizbona), Bryana Gila (Eibar), Ferrana Torresa, Erica Garcio (oba Manchester City) in Danija Olma (Leipzig), ki bi sicer pripotovali v Maribor. Pridobila je Španija Za nameček se je tik pred zborom moštva U-21 poškodoval bočni branilec Mateu Morey (Borussia Dortmund), tako da selektor Luis de la Fuente, ki vodi selekcijo od leta 2018, pred tem pa je bil šest let na klopi ekipe U-19, proti Sloveniji še zdaleč ne bo imel na voljo najmočnejše možne zasedbe. A namesto da bi tarnal, je ponosen, ker je toliko njegovih izbrancev napredovalo v višji razred. Čeprav na njegovem seznamu ni niti enega nogometaša elitnih madridskih klubov, Reala in Atletica, Barcelono pa bosta zastopala le zvezni igralec Riqui Puig in branilec Oscar Mingueza, je prepričan, da ima dovolj kakovostnih adutov. Med njegovimi 23 mladeniči jih je 14 že dopolnilo 22 let, šest – vratar Josep Martinez (Leipzig), branilec Gonzalo Avila (Huddersfield), zvezna igralca Gonzalo Villar (Roma) in Manu Garcia (Sporting) ter napadalca Brahim Diaz (Milan) in Abel Ruiz (Sporting Braga) – pa si jih služi kruh v tujini. Najvišjo tržno vrednost, 20 milijonov evrov, dosega 22-letni defenzivec Marc Cucurella iz Getafeja.



»Mlada reprezentanca ni izgubila nekaj pomembnih orožij, pridobil je španski nogomet. Veliko sem se pogovarjal z Luisom Enriquejem in vesel sem, da sva našla plodno rešitev. Obrambe evropskega naslova se bomo lotili z veliko vneme, a na EP ni lahkih tekmecev. Do srede bomo razmišljali le o Sloveniji, ki bo na domačem stadionu posebej navdihnjena,« razmišlja Luis de la Fuente. Eduardo Brozovič

