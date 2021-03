Uspešnost bo enakovrednost boljšim

Jutrišnja otvoritvena tekma evropskega prvenstva selekcij do 21 let med Slovenijo in branilcem naslova evropskega prvaka Španijo v Ljudskem vrtu (18.00) je prvi vrhunec doslej največjega nogometnega spektakla v Sloveniji. Slovenska reprezentanca pod taktirko selektorja Milenka Ačimovića v zahtevni skupini, v kateri sta še Češka, s katero se bo pomerila 27. t. m. v Celju, in Italija, ki bo 30. t. m. v Mariboru še zadnja tekmica v skupinskem delu tekmovanja, upa na prvo zmago na velikih tekmovanjih.



Novica Nikčević, trener: »Ta rod je obetaven, ima priložnost, da najprej opozori nase in potrdi, da ima potencial tudi za prihodnost. Škoda, ker ni zraven Jana Mlakarja. Igralca, ki bi lahko postala še vidnejša, sta Tamar Svetlin in Nik Prelec. Sicer v moštvu ni izvrstnih posameznikov, a je reprezentanca kakovostna. O selektorju bo moč soditi po prvenstvu, največ lahko doda z motivacijskimi prijemi. Sloveniji gredo na roke splošne razmere in se lahko nadeja prve zmage na velikih tekmovanjih. Dosegljiva je proti Češki, toda izpolnjena morajo biti vsa merila: športna sreča, dnevna forma, izvrstni posamezniki ...«



Simon Sešlar, trener: »Selektor je reprezentanco sestavil z igralci, ki so v tekmovalnem procesu, iz SNL in s tistimi, ki že vedo, kako deluje moštven ustroj. Po telesni moči so primerno izbrušeni. Zadovoljen bom s tem, če se bo Slovenija lahko enakovredno merila z boljšimi tekmeci in da ne bo tako nemočna, kot je bila na domačem EP selekcij do 17 let pred desetletjem. Konkurenčna je lahko le s skrajno motivacijo, moštveno popolno taktično izvedbo in pozitivno energijo. Izkušnje s pripravljalnih tekem so pomembne, vendar bi se za prvo zmago moralo iziti prav vse. A je tega sposobna.«



Dušan Kosić, trener: »Reprezentanca je bila že v mlajših kategorijah rezultatsko uspešna in konkurenčna močnejšim. Uspešnost se ne bo merila le po zmagi in točkah, temveč po tem, kako enakovredna bo boljšim tekmecem. Na tej ravni je treba biti zbran, discipliniran in taktično izjemen 90 minut in še več. Lahko si vrhunski 85 minut, a moštva, kot sta Španija in Italija, meljejo v istem ritmu in takoj kaznujejo napake. Želel bi si, da bi izbruhnil posameznik ali dva, ampak v ospredju bo moštvo, njegova disciplina in organiziranost. Selektor bo največ pomagal tako, da bo igralcem vlil samozavest ter jih prepričal, da so sposobni presenetiti.«



Andrej Poljšak, koordinator akademije pri NK Koper: »Zakaj ne bi bil cilj napredovanje, res bo težko dosegljiv v izjemno zahtevni skupini, vendar je tudi uresničljiv. Ta reprezentanca je že skozi pripravljalno obdobje in v številnih tekmah pokazala, da se lahko kosa z vsemi najboljšimi. Pomembno je, da je uspešna, da bo konkurenčna, saj bi dala sporočilo mlajšim igralcem in tudi nam, ki ustvarjamo v klubih, da se splača delati in da se dobro dela. Selektorjev delež je lahko velik, Ačimović ima bogate igralske izkušnje, a tudi v vlogi športnega direktorja je dobil izkušnje, ki mu lajšajo odločitve.«

