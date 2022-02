Uspešno rešuje hrvaške volkove

Že 35 let je minilo, odkar je košarkarje Cibone skupaj z Mirkom Novoselom uspešno vodil slovenski trener Janez Drvarič. V sezoni 1986/87 so z njima za krmilom in z Draženom Petrovićem na parketu osvojili evropski pokal pokalnih zmagovalcev. Vmes sta na zagrebški klopi sedela dva naša strokovnjaka: Vinko Jelovac in Slobodan Subotić. Zdaj je strateg moštva vnovič Slovenec – Gašper Okorn, ki bo danes ob 18. uri gostoval pri Krki v dvoboju 20. kroga lige ABA, medtem ko bo Cedevita Olimpija dve uri pozneje igrala v Splitu.

»Odkar se je družina z Dunaja preselila v Ljubljano, so me vse bolj srbeli prsti. Ljudem, ki jim resnično zaupam, sem dal jasno vedeti, da bi se ob primerni ponudbi rad vrnil na trenersko klop,« pove 48-letni Okorn, ki je od leta 2018 deloval na Madžarskem na klopi moštva Falco iz Szombathelyja. Prva tri leta je bil glavni trener, v zadnji sezoni športni direktor. »Oglasila se je Cibona, njeno vodenje mi je bilo velik izziv. Madžari mi niso delali težav. Bili smo dogovorjeni, da lahko ob primerni ponudbi in plačani odškodnini zapustim klub do konca januarja,« pojasni Okorn, ki je v treh letih in pol pustil močan pečat pri naših vzhodnih sosedih.

K njim se je odpravil iz Olimpije. Falco je pod njegovim vodstvom osvojil dva naslova državnega prvaka (verjetno bi tudi tretjega, a je covid-19 prekinil sezono 2019/20), pokalni naslov, za nameček pa prišel med 16 najboljših v Fibini ligi prvakov.

Cibona je na pravi poti

Danes so Okornove misli pri Ciboni, s katero je sklenil pogodbo do konca te sezone. »To je normalna odločitev. Vsi vemo, da so Zagrebčani v zahtevnem finančnem položaju. Lani je bil dolg kluba ocenjen na 32 milijonov kun, sveži podatki, koliko je Cibona realno dolžna, bodo znani kmalu. Zato bi bilo nesmiselno podpisati daljšo pogodbo,« na to temo pristavi Okorn, ki je prevzel ekipo od srbskega trenerja Vladimirja Jovanovića.

»Cibona je šla po težki poti, ki pa je za moj okus edina prava. Iz mladih igralcev (Gnjidić, Prkačin, Gegić, Branković, Nakić; op. p.) je sestavila moštvo in jim dala priložnost. Po drugi strani pa je tako kot nekdaj Olimpija pred časi g. Emila Tedeschija: sezona brez lovorike je izgubljena sezona. A tudi spoprijemanje mladih košarkarjev s pritiskom, da morajo kaj osvojiti, je del odraščanja in klesanja,« nadaljuje Okorn. Ob debiju v ligi ABA je z volkovi, kot je vzdevek košarkarjev Cibone, v slovenskem trenerskem obračunu porazil (90:75) podgoriški Derby, ki ga vodi Andrej Žakelj, v ponedeljek je klonil še Split s 84:65.

»Malce smo se odlepili od območja izpada, ti zmagi pa sta pomembni tudi za dvig samozavesti. Smo pa zato v izjemno zahtevnem položaju v hrvaški ligi. V naslednjih krogih bomo lovili primanjkljaj, v končnici pa napadali iz ozadja,« Okorn opisuje domače hrvaško prvenstvo, v katerem je Cibona peta z 12 zmagami in petimi porazi. Pred njo so Zadar, Cedevita Junior, Split in Gorica.