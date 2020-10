Uspešno ogrevanje Iličića za boj z Liverpoolom

Prvo dejanje nogometne lige prvakov 2020/21 je pod streho in ni možno obiti ocene, da bi lahko spremljali izjemno izenačeno in nepredvidljivo tekmovanje. Covid-19 je opravil svoje, večina favoritov pa je upravičila pričakovanja. Analiza razkriva premoč klubov iz razvitih držav, spodrsnilo je le madridskemu Realu.



Klubi ne bodo imeli časa za drastične spremembe, prve tri kroge skupinskega dela bodo igrali brez premora – že naslednji torek in sredo bo zanimivo. Če odmislimo derbi v Torinu, kjer se bosta v sredo pomerila Juventus in Barcelona, bo napeto že dan prej v skupini B, ki je vsaj delno obarvana tudi slovensko. Real Madrid bo gostoval v Mönchengladbachu, poraz z Borussio pa bo tako rekoč prepovedan – dve ničli v skupini z Nemci, Italijani in Brazilci, pardon, Ukrajinci, to bi bil (pre)velik zalogaj tudi za moštvo kralja lige prvakov Zinedina Zidana.



»Sposoben sem urediti stvari, tudi fantje so se sposobni odzvati, kot se od njih pričakuje. Naše misli zaseda sobotni clasico v Barceloni, nato bomo razmišljali o točkah v Nemčiji. Za poraz sem odgovoren jaz, ne igralci,« je po porazu s Šahtarjem ocenil Realov trener Zidane. Zanimivo, četudi so brezdomci iz nesrečnega Donjecka, ki bodo igrali domače tekme v Harkovu, zaradi bolezni pogrešali deset ključnih mož, med njimi pet Brazilcev, je v Madridu krenilo nad Real drugih pet Brazilcev, dva sta čakala še na rezervni klopi …



Zidana čaka temeljita analiza (ne)opravljenega v tem dvoboju. Nekdanji beli balet je poskušal poslati v kazenski prostor Šahtarja 34 predložkov, a le šest je bilo uspešnih. Leipzig, ki je doma ugnal Turke, je uspešno poslal naprej kar pet od osmih predložkov.

Po 16 odigranih tekmah lige prvakov je težko oceniti razmerje moči, kdo ve, kaj vse bomo preživeli do zadnje, 125. tekme te evropske klubske sezone 29. maja v Istanbulu. A določene smeri je že možno prepoznati. Strelci so zmogli skupaj 49 golov oziroma spodobnega 3,06 gola na tekmo, največ so jih zabili med 16. in 30. ter 61. in 75. minuto (po 20 odstotkov).



Največ strelov na vrata je pričakovano sprožil Lionel Messi (4), saj premore večjo lakoto od odličnega Argentinca le njegov prvi rival Cristiano Ronaldo. Pričakovan je tudi vrstni red klubov, ki so sprožili največ strelov, mednje se je vrinil le Rennes v tekmi s Krasnodarjem: Barcelona 22, Rennes 20, Atalanta 19, Bayern in Inter po 16.

Slovenci? Kljub polomu v Münchnu (0:4) se ni nič spremenilo za Atletico, katerega vrata brani Jan Oblak. Poraz v Münchnu je realen, Salzburg in Lokomotiv bo že treba ugnati. Inter čaka zahtevnejše delo po domačem spodrsljaju z Gladbachom, Samir Handanović in soigralci bodo morali enkrat presenetiti tudi Real Madrid. Atalanta (Iličić) je začela na Danskem pričakovano, pravi test pa jo čaka naslednji teden, ko prihaja v Bergamo Ajax, nato sledi še dvojček tekem z Liverpoolom.



Dinamo Kijev se bo že naslednji teden pomeril s Ferencvarosem za tretje mesto (Verbič vs. Blažič), zapletlo se je v skupini H, kjer se obeta hud boj med PSG, Manchester Unitedom in Kamplovim Leipzigom; Kevin Kampl je bil med boljšimi ob zmagi s Turki.



Še zanimiva primerjava med Josipom Iličićem in Benjaminom Verbičem: oba sta igrala dobrih 20 minut, a različno aktivno – Jojo je v tem času oddal kar 20 žog (12 natančno), Verbič le sedem (5 natančno).